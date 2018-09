Paris - Die europäischen Aktienmärkte haben am Dienstag nach einer freundlichen Eröffnung ins Minus gedreht. Als Gründe für die Abschwächung wurden die Schuldenkrise in Italien, die Währungskrisen in einigen Schwellenländern sowie der Handelskonflikt der USA mit China, Europa und Kanada genannt.

Der EuroStoxx 50 notierte zuletzt 0,87 Prozent tiefer bei 3365,49 Punkten. Der französische Cac 40 sank um 0,94 Prozent auf 5362,78 Punkte. Der Londoner FTSE 100 zeigte sich wie am Vortag in besserer Form und stagnierte bei 7505 Punkten.

Unter den Einzelwerten standen die Aktien von ING mit einem Verlust von 3,2 Prozent im Anlegerfokus. Damit waren sie nicht nur klares Schlusslicht im EuroStoxx-50-Index, sondern markierten mit 11,304 Euro auch den tiefsten Stand seit Oktober 2016. Auslöser der klaren Abgaben war die Nachricht, dass die niederländische Grossbank unter anderem Geldwäsche-Ermittlungen der niederländischen Staatsanwaltschaft ...

Den vollständigen Artikel lesen ...