Zürich - Der Schweizer Aktienhandel hat am Dienstagvormittag seine Gewinne abgeben und ist ins Minus gerutscht. Der Handel bewegt sich mangels weltbewegender Nachrichten in ruhigen Bahnen. Damit könnte es am Nachmittag wieder vorbei sein, wenn die gestern feiertagsbedingt geschlossene Wallstreet eröffnet. Zudem könnten US-Konjunkturdaten für Bewegung sorgen.

Verschiedene Kommentatoren gehen davon aus, dass den Märkten ein heisser Herbst bevorsteht. So könnte US-Präsident Donald Trump sein bereits irrlichterndes Verhalten noch verschlimmern, sollten die Republikaner ihre Mehrheit im Kongress nach den in 30 Tagen stattfindenden Zwischenwahlen verlieren. Daneben schwelt der Schuldenstreit zwischen Rom und Brüssel und zuletzt hat sich in den Schwellenländern das Risiko einer Finanzkrise aufgebaut. Damit seien die Voraussetzungen gegeben, dass der September seinem Ruf, der statistisch schwächste Börsenmonat im Jahr zu sein, wieder die Ehre erweisen könnte.

Um 10.50 Uhr notiert der Swiss Market Index (SMI) 0,05 Prozent tiefer bei 8'999,13 Punkten und damit wieder unter der Marke von 9'000 Zählern. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) büsst 0,03 Prozent auf 1'470,42 ein und der breite Swiss Performance Index (SPI) verliert 0,15 ...

