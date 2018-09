Länder der Eurozone um Zinserhöhungen besorgt DE30 könnte letztes Tief bei 12.297 Punkten erneut testen Deutsche Bank (DBK.DE) steigt trotz Ausstieg aus dem Euro Stoxx 50

Die asiatische Sitzung war ein bisschen gemischt. Der japanische Nikkei (JAP225) schloss 0,05% tiefer. Größere Rückgänge wurden in Australien beobachtet, wo der S&P/ASX 200 (AUS200) 0,28% an Wert verlor, nachdem der AUD aufgrund des RBA-Treffens aufwertete. Auf der anderen Seite sahen wir deutliche Zuwächse auf den chinesischen Märkten. Der Hang Seng (CHNComp) wird um 0,65% höher gehandelt, während andere Indizes aus der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt über 1% zulegen. Bei der Mehrheit der europäischen Aktienmärkte wurden zu Beginn der Sitzung am Dienstag Gewinne beobachtet. Der italienische FTSE MIB (ITA40) schnitt in den ersten Handelsminuten besser ab als seine Pendants aus der Region, während der spanische IBEX leicht zurücklag. Alle 19 Sektor-Subindizes des STOXX Europe 600 wurden am Dienstag höher gehandelt. Die größten Anstiege verzeichnen Banken und Versicherungen, während Medienwerte und Bergbauunternehmen ...

