BERLIN (Dow Jones)--Das Hamburgische Weltwirtschaftsinstitut (HWWI) hat seine Prognose für das Wachstum in diesem Jahr gesenkt und erwartet nun einen Zuwachs des deutschen Bruttoinlandsproduktes (BIP) um 1,9 Prozent. Bisher hatte das Institut 2,1 Prozent veranschlagt. Grund für die Revision sei die Vorlage neuer gesamtwirtschaftlicher Daten, erklärte das HWWI. Für 2019 bekräftigten die Ökonomen aus Hamburg, die insgesamt "unverändert positive Konjunkturperspektiven" sahen, ihre Prognose von 1,6 Prozent.

Die Lage am Arbeitsmarkt bleibe dabei günstig, erklärten die Wissenschaftler. Die Arbeitslosenquote dürfte nach ihren Berechnungen unter die Vollbeschäftigungsmarke von 5 Prozent sinken. Das HWWI rechnet für 2018 mit 2,35 Millionen Arbeitslosen und für 2019 mit 2,25 Millionen und einer Quote von 5,0 bzw 4,8 Prozent. Für die privaten Konsumausgaben sehen die Ökonomen ein Plus von 1,5 Prozent 2018 und 1,4 Prozent 2019, für die Anlageinvestitionen Zuwächse von 3,4 und 3,2 Prozent.

Die Exporte sollen nach der Prognose im laufenden Jahr um 3,1 Prozent wachsen und im nächsten um 4,3 Prozent, die Einfuhren dürften um 3,9 Prozent und 5,0 Prozent zunehmen. Die Ökonomen hoben hervor, die Inflationsaussichten für die Verbraucherpreise hätten sich nach Beruhigung der Ölpreise wieder nahe der Marke von 2 Prozent stabilisiert. Veranschlagt werden 1,9 und 2,1 Prozent.

Die deutsche Wirtschaft sei "nach der durch Sondereinflüsse bedingten leichten Abschwächung zu Jahresbeginn wieder auf den grundlegenden Wachstumspfad zurückgekehrt". Getragen werde der Aufschwung vor allem von der festen Binnennachfrage, auch wenn die Dynamik tendenziell nachlasse. Binnenwirtschaftlich günstige Rahmenbedingungen stützten die Investitions- und Einstellungsbereitschaft der Unternehmen - die durch Unsicherheiten bedingte Zurückhaltung dämpfe aber die Zunahme der Investitionen sowie der Beschäftigung. Damit würden auch die verfügbaren Einkommen der privaten Haushalte und deren Konsum langsamer zunehmen.

Auch die Konjunkturperspektiven für 2019 sah das HWWI insgesamt weiter positiv, die für die Spätphase eines Aufschwungs typischen Abschwächungstendenzen dürften allerdings sichtbarer werden. Die Unternehmen würden ihre Investitionen mit zunehmender Anpassung der Kapazitäten und infolge weltpolitischer Risiken weniger stark ausweiten. Damit werde sich auch die Zunahme von Beschäftigung, Einkommen und privatem Konsum verlangsamen. "Risiken für die Entwicklung der deutschen Wirtschaft kommen vor allem von außen", so die Ökonomen des Instituts.

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/smh

(END) Dow Jones Newswires

September 04, 2018 05:45 ET (09:45 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.