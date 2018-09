Hier geht's zum Video

Fintech statt Old Economy? Wandel im DAX? Wirecard scheint jedenfalls ziemlich sicher in das Top-Börsensegment der Deutschen Börse aufzusteigen. Überhaupt ändert sich einiges. Mit welchen Folgen für die Performance, Vivien Sparenberg von Vontobel? Indexänderungen der Börse, was bringt nagt das, Vivien Sparenberg von Vontobel? Und wie sind die Performance Chancen von Wirecard im DAX?