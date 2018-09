Online-Shopper bei IKEA können von Wirecards (ISIN: DE0007472060) integrierter Bezahllösung profitieren, die jetzt in Malaysia auf den Markt gebracht wurde. Mithilfe der Lösung des Innovationsführers für digitale Finanztechnologie können Verbraucher aus einer Reihe von Bezahloptionen für Produkte und Dienstleistungen auswählen. Gleichzeitig haben sie die Gewissheit, dass jede Transaktion sicher ist.

Dies ist Teil eines regionalen Rollouts der Plattform-Services von Wirecard für sämtliche IKEA-Onlinestores in Südostasien. Singapur bildete den Auftakt dieser erweiterten Markteinführung, die in den nächsten Monaten in Thailand ...

Den vollständigen Artikel lesen ...