Im Kampf gegen den Hausarztmangel sollen in Nordrhein-Westfalen künftig verstärkt Krankenhaus- und Fachärzte als Quereinsteiger angeworben werden. Der Wechsel in den Hausarztjob soll durch finanzielle Anreize attraktiver werden. Darauf einigten sich das Gesundheitsministerium, die Kassenärztlichen Vereinigungen und die gesetzlichen Krankenkassen in NRW. Die finanziellen Einbußen in der Anfangszeit würden weitgehend ausgeglichen, teilte das NRW-Gesundheitsministerium am Dienstag mit.

Das Angebot richtet sich vor allem an Allgemeininternisten, aber auch an Fachärzte für Anästhesiologie und Chirurgie. Quereinsteiger können künftig ein bis zwei Jahre lang eine finanzielle Förderung von bis zu 9000 Euro pro Monat erhalten. Profitieren von dem Programm sollen zunächst kleinere Kommunen mit bis zu 40 000 Einwohnern. Wird die Weiterbildung oder Qualifikation zum Hausarzt in einer Region absolviert, die schon heute unterversorgt oder von Unterversorgung bedroht ist, schießt das Land weitere 500 Euro monatlich hinzu.

Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) hofft, durch das neue Quereinsteiger-Angebot kurzfristig zusätzliche Hausärzte gewinnen zu können, bevor längerfristige Programme wie die Landarztquote im Medizinstudium greifen./dot/DP/mis

