Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Credit Suisse auf "Overweight" belassen. Analyst Kian Abouhossein schätzt den europäischen Bankensektor wegen freundlicherer operativer Aussichten nun positiver als bisher ein. Dies gelte insbesondere für einige spanische und italienische Geldhäuser, schrieb er in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Allerdings ziehe er weiterhin die Aktien der US-Institute jenen der hiesigen Wettbewerber vor, denn die Währungs- und Wirtschaftsrisken in der Türkei seien ein noch nicht eingepreister Risikofaktor für die europäischen Banken./edh/ag Datum der Analyse: 04.09.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0031 2018-09-04/12:30

ISIN: CH0012138530