Deutsche Bundesanleihen sind am Dienstag im Kurs leicht gefallen. Der richtungweisende Euro-Bund-Future sank gegen Mittag um 0,06 Prozent auf 163,11 Punkte. Zehnjährige Bundesanleihen rentierten etwas höher mit 0,34 Prozent.

Im Gegensatz zu deutschen Papieren legten italienische Staatsanleihen deutlich zu. Am Markt wurde dies mit einem Bericht der italienischen Tageszeitung La Stampa begründet, demzufolge der italienische Vizepremier und Innenminister Matteo Salvini ein etwas geringeres Defizit für den Haushalt 2019 anpeile. Anstatt der von ihm unlängst genannten drei Prozent gehe es nun um zwei Prozent bezogen auf die Wirtschaftsleistung. Dies wäre aber immer noch deutlich mehr, als die Vorgängerregierung der EU-Kommission zugesagt hat.

An Konjunkturdaten wurden im Vormittagshandel keine nennenswerten Zahlen veröffentlicht. Das ändert sich am Nachmittag, wenn der vielbeachtete ISM-Einkaufsmanagerindex für die Industrie erwartet wird. Der Indikator weist einen hohen Gleichlauf mit der tatsächlichen Wirtschaftsentwicklung in den USA auf. Analysten rechnen mit einem leichten Rückgang von hohem Niveau aus./bgf/tos/mis

ISIN DE0009652644

