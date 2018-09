Nach dem langen Feiertagswochenende zeichnet sich ein kaum veränderter Handelsauftakt an der Wall Street ab. Der Future auf den S&P-500 tendiert am Dienstag vorbörslich kaum verändert. Am Montag waren die US-Börsen wegen des Feiertags Labor Day geschlossen.

Zum Thema Handelskonflikt gibt es nichts Neues. Mit Mexiko haben sich die USA kürzlich schon im Grundsatz geeinigt, Die Gespräche mit Kanada wurden am Freitag jedoch ergebnislos beendet und sollen am Mittwoch fortgesetzt werden. US-Präsident Donald Trump hat am Wochenende schon gedroht, den nördlichen Nachbarn der USA von dem neuen Abkommen auszuschließen.

Etwas Ablenkung könnten am Dienstag Konjunkturdaten bieten. Nach der Startglocke wird zunachst der Markit-Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe im August veröffentlicht, eine Viertelstunde später folgt sein vom Instiute for Supply Management ermitteltes Pendant. Außerdem stehen die Juli-Daten zu den Bauausgaben auf der Agenda.

