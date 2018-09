Berlin (ots) -



- Dialog Hoch 4 - Neues Forum zeigt Wohntrends der Zukunft - Der Licht-Dialog wird interaktiv - Goodies und Know-how für Gesellen



Ob Innovationen im Bereich Elektrotechnik oder neue Lichttrends - die Berliner Hauptstadtmesse belektro bringt die Highlights der "Light & Building" in die Region. Rund 250 Aussteller und 14.000 Gäste werden vom 6. bis 8. November in den Messehallen 1 bis 4 im Berliner Expo Center erwartet. Vom Handwerker über den Architekten und Planer bis zum Ingenieur bietet die belektro in den Bereichen Elektrotechnik, Elektronik und Licht einen weitreichenden Einblick in Themen der Branchen.



"Wir haben in der Planung ein besonderes Augenmerk darauf gelegt, unseren Zielgruppen vom Azubi bis zum Meister attraktive Inhalte anzubieten: Neben dem bewährten Programm für die E-Zubis, findet findet die Freisprechung der E-Zubis auf der Messe statt. Wir haben ein hochwertiges Angebot - inklusive einem besonderen Goodie - für Gesellen erstellt. Und für die Meister haben wir traditionell das Meisterfrühstück in petto", erklärt belektro-Projektleiterin Annick Horter. "Das umfangreiche Marktupdate auf der belektro gibt es dann für alle inklusive."



Premiere: Architektenprogramm Dialog hoch 4



Von Urbanisierung über Individualisierung bis zur Konnektivität - aktuelle gesellschaftliche Megatrends beeinflussen die Zukunft des Wohnens. Auf dem "DH4 - DIALOG HOCH 4" zeigen führende Experten aus der Architektur, wie die Deutschen in Zukunft wohnen. Im Podiumsgespräch tauschen sich Architekten, Fachplaner, Handwerk und Auftraggeber zum Thema "Wohnen 3.0 | Bauen und Wohnen in Gemeinschaft" aus. Das Architektenprogramm DH4 - DIALOG HOCH 4 ist ein gemeinsames Projekt der german-architecs.com und der belektro. Berliner Architektinnen und Architekten profitieren doppelt vom belektro-Besuch: Neben fachlichem Input erhalten sie für den Besuch von Fachvorträgen Fortbildungspunkte, die von der Berliner Architektenkammer beglaubigt werden. Halle 2.2, offenes Forum, Stand 209a



Erstmalig interaktive Workshops im LICHT-DIALOG



In Zusammenarbeit mit renommierten Lichtplanern und der ausstellenden Industrie befasst sich der LICHT-DIALOG 2018 mit Beleuchtungslösungen für Situationen, die die Hauptstadtregion prägen. Vom Licht für Hotels, Cafés, Restaurants und Clubs bis hin zum Licht für Kunst und Kreative - finden täglich Expertenvorträge zu sechs Schwerpunktthemen im Hallenforum statt. Die Vorträge werden von einem dreistündigen, kostenpflichtigen Workshop-Programm begleitet (Anmeldung erbeten). Halle 2.2, offenes Hallenforum



Besonderes Angebot für Gesellen



In Zusammenarbeit mit den E-Innungen Berlin-Brandenburg und der BG ETEM bietet die belektro für Gesellen das Nachmittagsseminar "Aus Unfällen lernen" an. Das 45-minütige Seminar, das jeweils um 15 Uhr stattfindet, können Handwerksbetriebe als Teil ihrer Jahresbelehrung zur Gefährdungsbeurteilung nutzen.



Dieses Jahr erhalten Gesellen ein besonderes Dankeschön für den belektro-Besuch: Wer seinen Gesellenbrief mitbringt und mindestens vier Aussteller besucht, erhält am Stand der Innung einen CIMCO-Seitenschneider im Wert von 30 Euro und einen Snackgutschein. Halle 3.2, Stand 200



Geführte Rundgänge für Fachbesuchergruppen



Während der belektro gibt es zahlreiche geführte Rundgänge für Fachbesuchergruppen, die individuell auf die Bedürfnisse der Messebesucher ausgerichtet werden. Derzeit liegen Anmeldungen von Architekten, Betriebstechnikern und vom Verein Deutscher Ingenieure (VDI) vor. Weitere Fachführungen können per Mail unter belektro@messe-berlin.de angefragt werden. Darüber hinaus gibt es weitere öffentliche Führungen. Dazu zählt die stündlich stattfindende Führung durch das E-Haus der deutschen Elektro- und Informationstechnischen Handwerke (Halle 3.2, Stand 200).



Neuheiten-Report als Innovationskompass



Wer sich vorab darüber informieren möchte, welche Produktneuheiten die belektro bietet, findet alle Innovationen der Aussteller unter https://www.belektro.de/Presse/Neuheiten-Report. Auf der belektro selbst führt das rote N! als Icon direkt zu den Ausstellern, die Neuheiten im Programm haben. Der Neuheiten-Report liegt außerdem an Info-Ständen auf der Messe bereit.



Ein Überblick zum Rahmenprogramm der Messe steht auf der belektro-Website: https://www.belektro.de/de/DieMesse/Rahmenprogramm/



Über die belektro



Die Fachmesse für Elektrotechnik, Elektronik und Licht findet seit 1984 statt. Veranstalter der belektro ist die Messe Berlin, ideeller und fachlicher Träger die Elektro-Innung Berlin. Weitere Träger, fördernde Verbände und Institutionen sind der ZVEI-Fachverband Elektroinstallationssysteme, die Landesgruppe Berlin-Brandenburg des Bundesverbandes des Elektro-Großhandels (VEG) e.V., die Bezirksgruppe Berlin-Brandenburg der LiTG - Deutsche Lichttechnische Gesellschaft e.V., der LIV Elektrohandwerke Berlin / Brandenburg und die Stromnetz Berlin GmbH. https://www.belektro.de/



