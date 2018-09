Nach Darstellung der Analysten Cosmin Filker und Marcel Goldmann von GBC hat das Umsatzwachstum der USU Software AG im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2018 (per 31.12.) an Dynamik verloren. Dabei habe sich die Verschiebung von Lizenzumsätzen stärker als erwartet ausgewirkt. Die Analysten passen ihr Kursziel leicht nach unten an, behalten das positive Votum aber unverändert bei.

Nach Analystenaussage habe der Umsatz auf Halbjahresbasis insgesamt um 7,5 Prozent auf 41,77 Mio. Euro (HJ 2017: 38,87 Mio. Euro) zugelegt. Gemäß Unternehmensangaben sei es durch Projektverschiebungen ins nächste Quartal aber zu einem Rückgang der margenstarken Lizenzumsätze gekommen. Dies habe sich direkt auf die Ergebnisentwicklung von USU ausgewirkt. Das EBIT sei auf -0,47 Mio. Euro (HJ 2017: 0,43 Mio. Euro) gesunken. Zusätzlich zu den niedrigeren Lizenzerlösen habe USU die Investitionen in das Auslandswachstum sowie in den Ausbau der Belegschaft fortgesetzt. Darüber hinaus seien außerordentliche Aufwendungen im Zusammenhang mit der Neustrukturierung von Unternehmensbereichen angefallen. Die Ergebnisbelastung dieser Effekte solle sich laut GBC aber primär auf das erste Halbjahr beschränken.

Nach Aussagen des USU-Managements liege der Lizenzumsatz des dritten Quartals oberhalb des Q2-Niveaus und die Lizenzpipeline sei zudem gut gefüllt. Folglich habe das Unternehmen sowohl die kurzfristige Planung als auch die auf das Geschäftsjahr 2021 ausgerichtete Mittelfristplanung bestätigt. GBC habe bislang mit den 2018er Prognosen beim bereinigten EBIT in der oberen Prognosebandbreite gelegen, siedele die Ergebnisschätzung nun aber in der unteren Hälfte dieser Spanne an. Die Analysten passen ihr DCF-Bewertungsmodell anhand der reduzierten Ergebnisprognosen des Geschäftsjahres 2018 an und ermitteln ein neues Kursziel von 26,60 Euro (zuvor: 27,00 Euro) je Aktie, belassen das Rating aber bei "Kaufen".

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 04.09.2018, 12:00 Uhr)

Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von der GBC AG am 03.09.2018 um 14.50 Uhr fertiggestellt und am 04.09.2018 um 09.00 Uhr erstmals veröffentlicht.

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: http://www.more-ir.de/d/16905.pdf

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.