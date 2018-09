FRANKFURT (Dow Jones)--Der Zulassungsboom in Deutschland hat sich im August vor der Einführung des neuen Abgasmessverfahrens WLTP fortgesetzt. Vergangenen Monat wurden mit 316.405 Fahrzeugen 24,7 Prozent mehr Wagen zugelassen, wie das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) mitteilte. Die bisherige Jahresbilanz weist einen Zuwachs von Plus 6,4 Prozent aus.

Die deutschen Marken erreichten mit Ausnahme von Mercedes (-10,9 Prozent) und Opel (-5,2 Prozent) überwiegend Zuwächse. Bei Porsche (+60,8 Prozent), Volkswagen (+46,2 Prozent) und Audi (+45,3 Prozent) fiel das Plus am deutlichsten aus. Einen einstelligen Zuwachs konnten den weiteren Angaben zufolge die Marken Ford (+7,4 Prozent) und BMW (+3,1 Prozent) verzeichnen. Volkswagen erreichte mit 20,1 Prozent den größten Marktanteil an den Neuzulassungen.

Benzinbetriebene Pkw legten um 32,6 Prozent zu, dieselbetriebene Pkw um 7,8 Prozent. Bei den Pkw mit alternativen Antriebsarten zeigten sich laut KBA erneut zwei- bis dreistellige Zuwachsraten. Bis Ende August konnten die Hersteller Autos noch nach dem bisherigen und nicht so strengen Emissionstest NEFZ zulassen. Beobachter gehen davon aus, dass es in den kommenden Monaten angesichts von Engpässen bei der Zertifizierung oder in der Produktion zu einem Dämpfer bei den Zulassungen kommen könnte.

September 04, 2018

