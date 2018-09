Außenminister Heiko Maas hatte gewarnt, dass die Vorkommnisse in Chemnitz Deutschlands Ansehen in der Welt schaden - die internationalen Zeitungen belegen das.

Die Ereignisse in Chemnitz haben Deutschland aufgewühlt. Aber auch die Welt schaut auf Sachsen. Internationale Kommentatoren zeichnen vor allem ein düsteres Bild von Ostdeutschland - dort seien Demokratie und das Zusammenleben mit Fremden noch neu.

Einige machen die Kanzlerin und ihre Flüchtlingspolitik für die fremdenfeindlichen Ausschreitungen verantwortlich - und mancher äußert Verständnis für die Demonstranten. Andere kritisieren "schamlosen Rassismus". Und nicht zuletzt erinnern die Zeitungen an Deutschlands Geschichte - und warnen davor, dass diese sich wiederholt. In manchen Ländern äußern sich auch Politiker. Ein Überblick:

Großbritannien: Die Zeitung "The Times" zeichnet ein sehr düsteres Bild von Chemnitz: hohe Arbeitslosigkeit, geringe Löhne, niedrige Geburtenrate, massive Drogenprobleme - die Stadt sei heute "ein anschauliches Beispiel für einen Osten, der sich zurückgelassen fühlt". So konnte sich dem Blatt zufolge Chemnitz zum "Epizentrum rechtsextremer Wut und Sammelpunkt von Neonazi-Hooligans" entwickeln.

Der "Guardian" spielt auf die Geschichte Deutschlands an: "Das ist das Aufblühen von etwas Gefährlichem, das tief verwurzelt ist."

Frankreich: Über die Ereignisse in Sachsen wird in Frankreich ausführlich berichtet. Die französische Regionalzeitung "Les Dernières Nouvelles d'Alsace" aus Straßburg meinte zu Wochenbeginn, dass in ehemaligen DDR-Großstädten schon seit Jahrzehnten rechtsextreme Bewegungen existierten.

Es sei "kein Zufall", dass der Hass ausgerechnet im Osten Deutschlands explodiere. Auch die Vorfälle um die Veröffentlichung von Haftbefehlen im Internet wurden in Frankreich kritisch kommentiert. Die angesehene Tageszeitung "Le Monde" schickte ihren Deutschland-Korrespondenten Thomas Wieder nach Chemnitz.

Spanien: Als Anlass für die fremdenfeindlichen Kundgebungen wird in den Kommentaren die Migrationskrise genannt, für die Europa und speziell Deutschland keine Lösung fänden - und die von Neonazis für ihre Zwecke genutzt werden, schrieb "El Mundo".

Die Zeitung "La Vanguardia" lobte die Kritik von Bundeskanzlerin Angela Merkel an den Geschehnissen. Viele Blätter warnten gleichzeitig vor den "Nazi-Nostalgikern" und einem Wiederaufflammen der Geschichte.

Italien: Für Italiens Innenminister Matteo Salvini sind die Ausschreitungen in Chemnitz ein Beweis dafür, ...

