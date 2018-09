Mainz (ots) -



Endlich ist wieder "Spätschicht"-Saison! Nach einem Sommer, in dem man zur Abkühlung in die finnische Sauna gehen konnte, tun ein paar kabarettistische Gedanken mit kühlem Kopf einfach gut. Florian Schroeder und seine Gäste sind dafür genau die richtige Wahl. Schweißtreibend wird es nur für die Lachmuskeln - und das auf neuem Sendeplatz am Sonntag um 22:50 Uhr nach "Flutlicht" bzw. "Sport im Dritten". In der 91. Folge der SWR Comedy-Bühne treten auf: Alain Frei, Jens Neutag, Michael Frowin, Thomas Freitag und Anka Zink.



Alain Frei ist direkt wieder reif für die Insel. Der Schweizer Newcomer hat keine Lust auf eine Politik des Nonsens. Aber um der zu entkommen, musste man in diesem Sommer schon ganz schön weit reisen. Jens Neutag ist aufgefallen: Alle wollen immer älter werden und sind bisher auch sehr erfolgreich darin. Aber ist das wirklich so erstrebenswert? Deshalb hat er mal beim Leidtragenden dieser Entwicklung nachgefragt: Dem Sensenmann persönlich. Michael Frowin wählt bei der nächsten Bundestagswahl wahrscheinlich seinen Toaster. Schließlich sind technische Geräte um uns herum mittlerweile so smart, dass sie viele Politiker in Sachen Menschlichkeit schon übertreffen.



Ein Urlaubsrückblick vom Kabarett-Urgestein Thomas Freitag ist nach diesem Sommer noch komplett entschleunigt. Der Grund dafür sind vor allem die verkehrsberuhigenden "Drempels", die jeder Holland-Urlauber nur zu gut kennen sollte. Anka Zink macht die Augen zu: Zwischen Halbschlaf, Tiefschlaf und Beischlaf gibt es einige Phänomene, die selbst die Wissenschaft noch nicht entschlüsseln konnte.



Moderation: Florian Schroeder



