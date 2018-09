Berlin (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Sechsteilige Doku-Fiction ab 16. Oktober immer dienstags um 20.05 Uhr. Der Countdown beginnt.



Wir schreiben das Jahr 2033. Die erste Mondlandung liegt 64 Jahre zurück, als Mission Commander Ben Sawyer als erster Mensch einen Fuß auf den Roten Planeten setzt. Jahrelanges Training und sieben Monate Flug durchs All liegen hinter ihm und seiner fünfköpfigen Crew. Und doch hat ihre Reise gerade erst begonnen. Ab dem 16. Oktober zeigt WELT das sechsteilige Doku-Fiction-Event "MARS" der Oscar- und Emmy-Gewinner Brian Grazer, Ron Howard, Michael Rosenberg, Justin Wilkes und Dave O'Connor erstmals im deutschen Free-TV.



Zum Inhalt:



2033 beginnt die Kolonisierung des Mars - dieser kühnen Vision folgt die großartige Doku-Fiction-Serie auf WELT. Sawyer (Ben Cotton) und seine Crew stehen vor der Herausforderung, den ersten menschlichen Außenposten auf unserem Nachbarplaneten zu errichten. Scheitern sie, ist der Menschheitstraum in Gefahr. Zur Mannschaft gehören Hana Seung (Jihae), Javier Delgado (Alberto Ammann), Amelie Durand (Clémentine Poidatz), Marta Kamen (Anamaria Marinca) und Robert Foucault (Sammi Rotibi). Sie erleben die psychosomatischen Folgen radioaktiver Strahlung, fehlender Schwerkraft und völliger Isolation. Sie kämpfen mit Havarien, Sandstürmen und Ernteeinbrüchen. Sie hungern. Fürchten. Und lieben. Ihre neue Heimat wird das fiktive Marsdorf Olympus Town. Seine Kuppel vereint Forschungs- und Wohnräume, Gewächshäuser, Labore und Generatoren. "MARS" macht die Menschheit zur interstellaren Spezies - wie realistisch ist dieses Szenario?



Spielfilmszenen und Spezialeffekte auf Blockbuster-Niveau werden in der Serie durch Doku-Elemente ergänzt - und wissenschaftlich belegt. Visionäre wie Elon Musk, Stephen Petranek (Autor "Unser Leben auf dem Mars") oder Andy Weir (Autor "Der Marsianer") erläutern an entscheidender Stelle, wie wir schon heute den Grundstein einer Geschichte in der Zukunft legen:



Das private Raumfahrtunternehmen Space X arbeitet zielstrebig auf wiederverwendbare Raketen hin. Astronaut Scott Kelly verbringt 520 Tage im Orbit, um die möglichen Auswirkungen von Langzeitaufenthalten im Weltraum zu erforschen. Am 25. Juli 2018 entdecken Wissenschaftler Wasser erstmals in flüssiger Form auf dem Roten Planeten - die wichtigste Voraussetzung für Leben. Das Abenteuer "MARS" hat bereits begonnen.



MARS-Erstkontakt am Dienstag, den 16. Oktober 2018 um 20.05 Uhr auf WELT, im Timeshift auf N24 Doku und 14 Tage in der Mediathek. Alle Infos zur Crew und zum aktuellen Forschungsstand auf www.welt.de/MARS



Alle Folgen in der Übersicht:



"MARS: Novo Mundo" am 16. Oktober, 20.05 Uhr



"MARS: Rennen gegen die Zeit" am 23. Oktober, 20.05 Uhr



"MARS: Druckabfall" am 30. Oktober, 20.05 Uhr



"MARS: Energie" am 6. November, 20.05 Uhr



"MARS: Dunkelheit" am 13. November, 20.05 Uhr



"MARS: Am Scheideweg" am 20. November, 20.05 Uhr



OTS: WELT newsroom: http://www.presseportal.de/nr/13399 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_13399.rss2



Pressekontakt: Josephine Hedderich Programmkommunikation WELT und N24 Doku +49 30 2090 4620 // +49 1511 8539 734 jospehine.hedderich@welt.de