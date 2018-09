Von Manuel Priego Thimmel

FRANKFURT (Dow Jones)--Die wieder steigende Risikoaversion der Anleger drückt am Dienstagmittag auf Europas Börsen. Ohne speziellen Auslöser haben die Aktienmärkte die Gewinne abgegeben und sind kräftiger ins Minus gerutscht. Für Verunsicherung sorgen die Schwellenländerkrise, die politischen Unsicherheiten in Italien und der Handelsstreit. Diese Phase der Unsicherheit dürfte andauern, heißt es im Handel. Der DAX verliert 0,8 Prozent auf 12.250 Punkte, für den Euro-Stoxx-50 geht es 0,8 Prozent auf 3.367 nach unten.

WPP verlieren nach Zahlen 5,6 Prozent. An der Börse kommt die Margenentwicklung nicht gut an. Die Analysten von Liberum verweisen darauf, dass diese im ersten Halbjahr, belastet auch durch den Wettbewerb, um 50 Basispunkte auf nun 13,3 Prozent gefallen ist. Auch die schwache Entwicklung in Nordamerika belaste weiterhin das Konzernergebnis. In Folge hat das Unternehmen den Margenausblick für das laufende Geschäftsjahr gesenkt.

Scor lehnt Übernahmeofferte ab

Für die Aktie des französischen Rückversicherers Scor geht es um 8,1 Prozent auf 38,32 Euro nach oben. Der französische Konzern hat eine Offerte von Covea, die Scor mit 8,25 Milliarden Euro bewertet, ausgeschlagen. Covea ist mit 8 Prozent der größte Einzelaktionär von Scor. Covea hat die Offerte formal zurückgezogen, ist aber nach eigenen Angaben an einer "freundlichen" Transaktion nach wie vor interessiert. Scor ist der fünftgrößte Rückversicherer der Welt.

Die Aktie des Windturbinenherstellers Nordex legt um 2,3 Prozent zu. Positiv kommt an der Börse an, dass Nordex einen Großauftrag aus Argentinien erhalten hat. Der Stromversorger AES Argentina Generacion hat über 30 Turbinen mit einer Gesamtleistung von 99 Megawatt bestellt. Der Auftrag umfasst nach Unternehmensangaben auch den mehrjährigen Service des Parks. Damit baut der Konzern seine Präsenz in Südamerika aus.

Das Pflanzenzüchtungsunternehmen KWS Saat will die Rechtsform von einer Europäischen Gesellschaft (SE) in eine Kommanditgesellschaft auf Aktien (KGaA) ändern. Zudem haben die Gremien beschlossen, einen Aktiensplit im Verhältnis 1:5 vorzubereiten. Dies wird an der Börse positiv gewertet, da die Liquidität in der Aktie (plus 3,1 Prozent) bisher gering war.

Für die Aktie von RIB Software geht es um 5,6 Prozent nach oben. Das Unternehmen hat den ersten Kunden für die cloud-basierte MTWO-Plattform gefunden. Dabei geht es um ein großes australisches Versorgungsunternehmen und die ersten 100 User. An der Börse wird darauf gesetzt, dass noch weitere folgen werden.

Stoxx-Änderungen im Blick

Daneben richten sich die Blicke der Börsianer auf die Indexänderungen der Stoxx-Familie, die allerdings wie erwartet ausgefallen sind. In den Euro-Stoxx-50 steigt das französische Luxusgüterunternehmen Kering auf (Aktie -1,8 Prozent) sowie das spanische Technologieunternehmen Amadeus IT (-0,6 Prozent) und der deutsche Industriegasehersteller Linde (-1,1 Prozent), der gerade mit dem US-Unternehmen Praxair fusioniert.

Absteigen müssen Deutsche Bank (+0,8 Prozent), der deutsche Versorger Eon (-1 Prozent) und der französische Baukonzern Saint-Gobain (-1 Prozent). Im Stoxx-50-Index gibt es nur eine Änderung: Für das britische Tabakunternehmen Imperial Tobacco (-1,2 Prozent) steigt der französische Rüstungskonzern Safran (-1,7 Prozent) in den Auswahlindex auf.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.365,19 -0,88 -29,80 -3,96 Stoxx-50 3.032,60 -0,53 -16,13 -4,57 DAX 12.243,82 -0,83 -102,59 -5,22 MDAX 26.608,15 -0,79 -212,36 1,55 TecDAX 3.006,23 -0,60 -18,24 18,87 SDAX 12.386,37 -0,49 -60,40 4,20 FTSE 7.484,60 -0,27 -20,00 -3,32 CAC 5.354,28 -1,10 -59,51 0,79 Bund-Future 163,03 -0,17 2,77 DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8.24 Uhr Mo, 17.10 Uhr % YTD EUR/USD 1,1557 -0,49% 1,1593 1,1621 -3,8% EUR/JPY 128,78 -0,18% 129,11 129,05 -4,8% EUR/CHF 1,1259 +0,00% 1,1253 1,1258 -3,9% EUR/GBP 0,9013 -0,11% 0,9023 0,9023 +1,4% USD/JPY 111,42 +0,30% 111,37 111,08 -1,1% GBP/USD 1,2824 -0,37% 1,2851 1,2880 -5,1% Bitcoin BTC/USD 7.302,65 +0,1% 7.274,42 7.288,01 -46,5% ANLEIHERENDITEN aktuell Vortag YTD absolut Deutschland 2 Jahre -0,61 -0,63 0,00 Deutschland 10 Jahre 0,34 0,33 -0,09 USA 2 Jahre 2,64 2,63 0,75 USA 10 Jahre 2,87 2,86 0,46 Japan 2 Jahre -0,12 -0,12 0,02 Japan 10 Jahre 0,11 0,11 0,06 ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 71,13 69,80 +1,9% 1,33 +21,1% Brent/ICE 79,14 77,42 +1,3% 0,99 +20,7% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.194,69 1.201,15 -0,5% -6,46 -8,3% Silber (Spot) 14,25 14,51 -1,8% -0,27 -15,9% Platin (Spot) 775,60 788,50 -1,6% -12,90 -16,6% Kupfer-Future 2,60 2,65 -1,9% -0,05 -22,2% ===

