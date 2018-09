Unterföhring (ots) - - Verlängerung und Ausbau der bestehenden Kooperation zwischen Sky Deutschland und Turner Deutschland - Senderverbreitung von TNT Film, TNT Serie, TNT Comedy sowie Boomerang und Cartoon Network für Deutschland und Österreich mehrjährig verlängert - Sky Kunden sehen Highlightprogramme der TNT Sender - darunter die Eigenproduktionen "4 Blocks" (ab Oktober auf TNT Serie) oder "Arthurs Gesetz" (ab Dezember auf TNT Comedy über Sky) sowie Blockbuster-Serien wie "The Last Ship" oder Kultprogramme wie "King of Queens", "Two and a Half Men" oder "The Big Bang Theory" - weiterhin linear oder auf Abruf auch mit dem monatlich kündbaren Streaming-Dienst Sky Ticket - Im Zuge der Kooperationsvereinbarung wurde TNT Comedy bereits Mitte des Jahres zusätzlich zu Satellit auch im Kabelnetz von Vodafone und Unitymedia für Sky Kunden bereitgestellt - Ab sofort ist TNT Film auch in HD via Satellit mit dem Sky Cinema Paket empfangbar



4. September 2018 - Sky Deutschland und Turner Deutschland haben ihre erfolgreiche Partnerschaft erneuert und erweitert. Die mehrjährige Vereinbarung umfasst sowohl die Rechte für die weitere lineare Verbreitung der fünf populären Sendermarken von Turner - TNT Serie, TNT Film, TNT Comedy sowie Boomerang und Cartoon Network - im deutschsprachigen Gebiet. Darüber hinaus beinhaltet der Vertrag umfangreiche on Demand Rechte der Sender TNT Film, TNT Serie und TNT Comedy und deren Highlightprogramme für Sky Q und den monatlich kündbaren Streaming-Dienst Sky Ticket sowie on Demand Rechte der hochwertigen Kinder- und Jugendsendungen von Cartoon Network und Boomerang für die Sky Kids App.



Freuen können sich Sky Kunden in den nächsten Wochen insbesondere auf die mit Spannung erwartete Fortsetzung der bereits jetzt schon als Kultserie gehandelten Eigenproduktion "4 Blocks" in Erstausstrahlung auf TNT Serie, empfangbar im Sky Entertainment Paket oder mit dem Sky Entertainment Monatsticket. Aber auch die Erstausstrahlungen der brandneuen Staffeln von "The Last Ship", "Animal Kingdom", "American Dad", "Instinct" oder "SEAL Team" werden die Herzen eingefleischter Serienfans höher schlagen lassen. Ein besonderes Highlight wartet auf Sky Kunden mit der Live-Übertragung der Emmy Awards 2018 von TNT Serie in der Nacht vom 17. auf den 18. September.



In Deutschland und Österreich bleiben in Folge TNT Serie SD und HD, sowie Cartoon Network und Boomerang für Sky Kunden mit Entertainment Paket via Satellit, IPTV und Kabel empfangbar. TNT Comedy ist seit Juli 2018 zusätzlich zur Satellitenverbreitung auch über die Kabelnetze von Vodafone und Unitymedia empfangbar. TNT Film wird zudem zur bestehenden Verbreitung in SD nun auch in High Definition via Satellit verbreitet.



Manuel Kindervater, Vice President Partner Channels Sky Deutschland: "Wir freuen uns sehr, diesen langjährigen Vertrag für unsere Kunden schließen zu können. Unser Fokus liegt weiterhin darauf, unseren Kunden die qualitativ hochwertigsten Inhalte zu präsentieren. Die eigenproduzierten Serien, die Filme und das hochwertige Kinderprogramm der Turner Sender gehören ganz klar dazu. Wir freuen uns sehr auf die weitere Zusammenarbeit und darüber, dass wir gemeinsam mit Turner, weiteren Partnern und unserem eigenen Angebot die Position von Sky als erste Adresse für Serienfans untermauern können."



Matthias Heinze, Vice President Commercial and General Manager Eastern Europe & Benelux, Turner: "Der neue Vertrag mit unserem langjährigen Partner Sky ist ein wichtiger Schritt. Wir konnten nicht nur gemeinsam die Verbreitung einiger unserer Sender steigern, sondern haben durch die langjährige Verlängerung hohe Planungssicherheit. Das bestärkt uns bei Turner, unseren Weg mit einem breiten Senderportfolio, das für jede Zielgruppe und jeden Geschmack etwas zu bieten hat, und einem starken Investment in Eigenproduktionen und exklusive US-Inhalte weiter zu gehen. Die Kooperation mit Sky im Bereich der nonlinearen Verbreitung ist zudem eine klare Botschaft an unsere Zuschauer, denen wir ermöglichen wollen, unsere Inhalte so flexibel wie möglich zu nutzen, und eine wichtige Weichenstellung für die Zukunft."



Programmhighlights der Turner Sender ab September:



TNT Serie / TNT Serie HD:



- "Die Emmy Awards 2018" - Live-Übertragung der Preisverleihung vom 17. auf 18. September um 1:30 Uhr - "4 Blocks" - Staffel 2: Deutsche TV-Premiere des TNT Serie Originals ab 11. Oktober immer donnerstags um 21 Uhr - "The Last Ship" - Staffel 5: Deutsche TV-Premiere der finalen Staffel des TNT Originals ab 10. September immer montags um 21:45 Uhr - "Animal Kingdom" - Staffel 3: Deutsche TV-Premiere ab 14. September immer freitags ab 20:15 Uhr in Doppelfolgen - "The Flash" - Staffel 3: Senderpremiere der dritten Staffel ab 22. September immer samstags ab 22:30 Uhr drei Folgen



TNT Film / TNT Film HD:



- "Wer bremst verliert!": Sonderprogrammierung ab dem 2. September, immer Sonntagabend - "Countdown to Halloween": Sonderprogrammierung von 3. bis 24. Oktober immer mittwochs ab 20:15 Uhr - "50. Geburtstag Will Smith": Sonderprogrammierung am 25. September ab 18:25 Uhr



TNT Comedy / TNT Comedy HD:



- "Younger" - Staffel 5: Deutsche TV-Premiere der fünften Staffel ab 2. Oktober immer dienstags um 20:15 Uhr in Doppelfolgen - "Misfits & Monsters" - Staffel 1: Deutsche TV-Premiere der Anthologie-Comedy seit 2. September immer sonntags um 21:50 Uhr in Doppelfolgen - "Robot Chicken" - Staffel 9: Deutsche TV-Premiere weiterer Episoden der neunten Staffel immer montags um 23 Uhr - "Full Frontal with Samantha Bee" - Immer mittwochs um 21:50 Uhr; Episoden als deutsche TV-Premiere unter anderem am 19. und 26. September sowie am 3. Oktober - "King of Feierabend!" - Sonderprogrammierung immer montags bis freitags mit fünf Episoden von "King of Queens" jeweils ab etwa 20:15 Uhr



Cartoon Network / Cartoon Network HD:



- "Die fantastische Welt von Gumball": Deutsche TV-Premiere der sechsten Staffel ab 10. September immer montags bis freitags um 15:15 Uhr - "Apfel & Lauch": Deutsche TV-Premiere ab 10. September immer montags bis freitags um 15:35 Uhr - "We Bare Bears - Bären wie wir": Deutsche TV-Premiere der dritten Staffel ab 8. Oktober immer montags bis freitags um 18:35 Uhr - "Craig of the Creek - Im Wald der Abenteuer": Deutsche TV-Premiere ab 15. Oktober immer montags bis freitags um 14:30 Uhr - "Ben 10": Deutsche TV-Premiere neuer Folgen der zweiten Staffel ab 22. Oktober immer montags bis freitags um 14:50 Uhr



Boomerang / Boomerang HD:



- "Die Tom & Jerry Show": Deutsche TV-Premiere neuer Folgen der dritten Staffel ab 13. September täglich um 18:35 Uhr - "Bunnicula": Deutsche TV-Premiere neuer Folgen der zweiten Staffel seit 3. September täglich um 16:20 Uhr - "Dorothy und der Zauberer von Oz": Deutsche TV-Premiere der zweiten Staffel ab 8. Oktober täglich um 14:25 Uhr - "Grizzy und die Lemminge": Deutsche TV-Premiere der zweiten Staffel ab 22. Oktober täglich um 14 Uhr



Über Turner: Turner International betreibt internationale Fassungen von Turner Marken, darunter CNN, TNT, Cartoon Network, Boomerang und Turner Classic Movies sowie lokale Sender und Geschäftsbereiche. Weltweit ist Turner mit mehr als 180 Sendern in 34 Sprachen und über 200 Ländern vertreten. Turner EMEA verbreitet in Europa, dem Nahen Osten und Afrika in 125 Ländern 70 Sender in 20 Sprachen. Zu den Turner Programmen im deutschsprachigen Raum gehören der Nachrichtensender CNN International, der Spielfilmkanal TNT Film, der Seriensender TNT Serie, der Comedysender TNT Comedy mit dem [adult swim] Block, der Kindersender Cartoon Network sowie der Kinder- und Familiensender Boomerang. Turner ist Teil von WarnerMedia.



Über Sky Deutschland:



Mit rund 5,2 Millionen Kunden und einem Jahresumsatz von 2,3 Milliarden Euro gehört Sky in Deutschland und Österreich zu den führenden Entertainment-Unternehmen. Das Programmangebot besteht aus Live-Sport, Spielfilmen, Serien, Shows, Kinderprogrammen und Dokumentationen. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil von Europas führender Unterhaltungsgruppe Sky plc. Über 23 Millionen Kunden in sieben Ländern sehen die exklusiven Programme von Sky, wann immer und wo immer sie wollen (Stand: Juni 2018).



