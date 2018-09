Pully (ots) - VTX erreichte in den Kategorien "Internet Service

Provider & Corporate Network" sowie "Festnetztelefonie" Rang 3 und

ist stolz, damit den 1. Platz unter den schweizweit tätigen

Telekomanbietern zu erringen. Diese Telekom-Umfrage wurde unter über

1400 Geschäftskunden aller Grössen aus der ganzen Schweiz

durchgeführt.



Die Schweizer Unternehmen haben VTX wieder ihre Zufriedenheit

ausgedrückt, indem sie VTX auf Platz 3 vor die grossen Schweizer

Telekom-Anbietern katapultiert haben. VTX hat die besten Noten für

die Kriterien Qualität (4,8), Innovation (4,6), Flexibilität (4,8)

und Support (4,9) erreicht.



Festnetztelefonie: VTX hat immer rechtzeitig die Bedürfnisse von

morgen erkannt



Auch in diesem Bereich wird VTX als bester nationaler Anbieter

bewertet und erreicht den 3. Platz im Ranking. Bestnoten wie 4,9 für

den Support, dazu 4,7 für Flexibilität sowie die Qualität der von VTX

erbrachten Dienstleistungen und Dienste, sprechen für sich. VTX ist

seit über 30 Jahren im Bereich Telekommunikation tätig, innoviert und

hat sich insbesondere einen guten Ruf auf dem Gebiet von VoIP

erworben.



Für Yves Pitton, den CEO von VTX, zeigen diese ausgezeichneten

Ergebnisse, dass die Strategie erfolgreich ist: «Als ich im Januar

2016 die Leitung von VTX übernahm, wusste ich, dass es viele

Wachstumsmöglichkeiten für dieses Unternehmen geben würde. Wir haben

die Unternehmensziele überdacht, um die Stellung von VTX auf dem

Schweizer Telekomanbietermarkt zu stärken und unsere Kunden und

Partner in den Mittelpunkt unserer Aufmerksamkeit gestellt. Wir

möchten die KMU für KMU sein».



