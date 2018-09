Der SRC Research-Gründer und -Geschäftsführer Stefan Scharff hat einen 5 Prozent-Anteil an der Schweizer Gesellschaft Interaction Partners AG erworben und gehört ab sofort auch dem Advisory Board des Unternehmens an. Die Interaction Partners AG bietet Investor Relations Services an und unterstützt zudem die Digitalisierung im Bereich des Meeting Managements. Das Unternehmen veranstaltet mitunter Investorenveranstaltungen im Heimatmarkt Schweiz, insbesondere in Zürich und Genf, aber auch darüber hinaus an anderen Finanz-Zentren.

