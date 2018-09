Die Aussicht auf ein fallendes Angebot des OPEC-Landes Iran als Folge der US-Wirtschaftssanktionen hat die Ölpreise zuletzt angeheizt. Dadurch könnte der Ölmarkt im dritten Quartal ein Angebotsdefizit ausweisen. Rohöl: USA handeln aus einer Position der Stärke heraus Die Ölpreise konnten am Montag an ihre starke Vorwochenbilanz anknüpfen und weiter zulegen. Die Nordseesorte Brent notierte zwischenzeitlich über der Marke von 78 US-Dollar/Barrel. Preisstützend in den vergangenen Tagen wirkte die Aussicht auf ein fallendes Angebot des OPEC-Landes Iran als Folge der US-Wirtschaftssanktionen. Dadurch könnte der Ölmarkt im dritten Quartal ein Angebotsdefizit ausweisen, so die Befürchtung der Marktteilnehmer. Im Zuge der...

