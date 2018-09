Der griechische Olivenöl-Spezialist World Excellent Products startet am Donnerstag, 6. September, an der Wiener Börse. Die Market Maker-Funktion übernimmt die ICF Bank AG, wie aus einer Veröffentlichung der Wiener Börse zu entnehmen ist. Laut World Excellent Products-Homepage haben die Aktien ein Nominale von 0,3 Euro. Es gibt 2.351.590 einbezogene Aktien. Das Unternehmen vertreibt Olivenöl unter der Marke "Five".

Den vollständigen Artikel lesen ...