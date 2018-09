Wochenlang wurde schon im Frühjahr über die Beförderung des Juncker-Vertrauten Martin Selmayr zum Generalsekretär der EU-Kommission gestritten.

Die EU-Bürgerbeauftragte Emily O'Reilly hat ein vernichtendes Urteil über die umstrittene Blitzbeförderung des Deutschen Martin Selmayr zum höchsten Beamten der EU-Kommission gefällt.

Die Ombudsfrau sprach in einem Prüfbericht am Dienstag von "Verwaltungsmissständen", weil "die Kommission die einschlägigen Regeln nicht korrekt anwandte, weder in ihrem Wortlaut noch ihrem Sinn nach". Das habe "berechtigtes Unbehagen" ausgelöst.

Selmayr, damals Kabinettschef von EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker, war nach einem Bewerbungsverfahren im Februar zunächst zum Vize-Generalsekretär der EU-Kommission berufen worden. Nur Minuten später beförderte das Kollegium der Kommissare den 47-jährigen direkt zum Generalsekretär, als Juncker überraschend den Rückzug des Amtsinhabers Alexander Italianer bekanntgab.

Juncker und Selmayr wussten ...

