Wien (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank muss europäisches Index-Oberhaus verlassen - Aktiennews An der Börse ist der Anteilschein des deutschen Bankprimus in Ungnade gefallen, so die Experten von "FONDS professionell". Nun ziehe der Indexanbieter Stoxx Konsequenzen und entferne die Verlieraktie aus seinem europäischen Blue-Chip-Barometer. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...