BEIJING (IT-Times) - Die Regierung in Beijing befindet sich in Diskussionen über einen Zusammenschluss der beiden Telekommunikationsnetzbetreiber China Unicom und China Telecom. Dahinter steckt offenbar eine Forcierung der Entwicklung von 5G-Mobilfunktechnologien in China, neben Glasfaser die kritische...

Den vollständigen Artikel lesen ...