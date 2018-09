DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

AKTIENMÄRKTE (13.04 Uhr)

Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 2.901,50 -0,02% +6,89% Euro-Stoxx-50 3.365,53 -0,87% -3,95% Stoxx-50 3.031,11 -0,58% -4,62% DAX 12.234,98 -0,90% -5,28% FTSE 7.480,04 -0,33% -3,32% CAC 5.357,38 -1,04% +0,84% Nikkei-225 22.696,90 -0,05% -0,30% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 163,04 -16

ROHSTOFFMÄRKTE

Öl zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 71,24 69,80 +2,1% 1,44 +21,3% Brent/ICE 79,54 77,42 +1,8% 1,39 +20,7% Metalle zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.194,26 1.201,15 -0,6% -6,89 -8,3% Silber (Spot) 14,25 14,51 -1,8% -0,26 -15,8% Platin (Spot) 774,75 788,50 -1,7% -13,75 -16,7% Kupfer-Future 2,60 2,65 -1,9% -0,05 -22,2%

Die Ölpreise ziehen trotz des festeren Dollar an. Wegen eines heranrückenden Hurrikans wurden im Golf von Mexiko zwei Ölplatformen evakuiert. Daneben stützen die neuen US-Sanktionen gegen Iran, die ein geringeres Angebot an iranischem Öl zur Folge haben dürften. Auf dem Goldpreis lastet derweil der starke Dollar, der das Edelmetall für Käufer aus dem Nicht-Dollarraum verteuert.

AUSBLICK AKTIEN USA

Nach dem langen Feiertagswochenende zeichnet sich ein kaum veränderter Handelsauftakt an der Wall Street ab. Der Future auf den S&P-500 tendiert am Dienstag vorbörslich kaum verändert. Am Montag waren die US-Börsen wegen des Feiertags Labor Day geschlossen.

Zum Thema Handelskonflikt gibt es nichts Neues. Mit Mexiko haben sich die USA kürzlich schon im Grundsatz geeinigt, Die Gespräche mit Kanada wurden am Freitag jedoch ergebnislos beendet und sollen am Mittwoch fortgesetzt werden. US-Präsident Donald Trump hat am Wochenende schon gedroht, den nördlichen Nachbarn der USA von dem neuen Abkommen auszuschließen.

Etwas Ablenkung könnten am Dienstag Konjunkturdaten bieten. Nach der Startglocke wird zunachst der Markit-Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe im August veröffentlicht, eine Viertelstunde später folgt sein vom Instiute for Supply Management ermitteltes Pendant. Außerdem stehen die Juli-Daten zu den Bauausgaben auf der Agenda.

AUSBLICK KONJUNKTUR +

-US 15:45 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Markit August (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 54,5 1. Veröff.: 54,5 zuvor: 55,3 16:00 ISM-Index verarbeitendes Gewerbe August PROGNOSE: 57,5 Punkte zuvor: 58,1 Punkte 16:00 Bauausgaben Juli PROGNOSE: +0,5% gg Vm zuvor: -1,1% gg Vm

FINANZMÄRKTE EUROPA

Schwächer - Ohne speziellen Auslöser haben die Aktienmärkte frühe Gewinne abgegeben und sind ins Minus gerutscht. Für Verunsicherung sorgen die Schwellenländerkrise, die politischen Unsicherheiten in Italien und die diversen Handelsstreitigkeiten der USA. WPP verlieren nach Vorlage von Geschäftszahlen 5,6 Prozent. An der Börse kommt die Margenentwicklung nicht gut an. Zudem hat WPP den Margenausblick für das laufende Geschäftsjahr gesenkt. Für die Aktie des französischen Rückversicherers Scor geht es um 8,1 Prozent auf 38,32 Euro nach oben. Der französische Konzern hat eine Offerte von Covea, die Scor mit 8,25 Milliarden Euro bewertet, ausgeschlagen. Covea hat die Offerte formal zurückgezogen, ist aber nach eigenen Angaben an einer "freundlichen" Transaktion nach wie vor interessiert. Nordex legen mit einem Großauftrag um 2,3 Prozent zu. Für RIB Software geht es um 5,6 Prozent nach oben. Das Unternehmen hat den ersten Kunden für eine neue Technologieplattform gefunden. Daneben richten sich die Blicke auf die Indexänderungen der Stoxx-Familie, die wie erwartet ausgefallen sind. In den Euro-Stoxx-50 steigen Kering, Amadeus IT und Linde auf. Die Aktien verlieren allesamt mit dem Gesamtmarkt. Absteigen müssen Deutsche Bank (+0,8 Prozent), Eon (-1 Prozent) und Saint-Gobain (-1 Prozent).

DEVISEN

zuletzt +/- % Di, 8.24 Uhr Mo, 17.10 Uhr % YTD EUR/USD 1,1558 -0,48% 1,1593 1,1621 -3,8% EUR/JPY 128,79 -0,18% 129,11 129,05 -4,8% EUR/CHF 1,1253 -0,05% 1,1253 1,1258 -3,9% EUR/GBP 0,9015 -0,10% 0,9023 0,9023 +1,4% USD/JPY 111,43 +0,31% 111,37 111,08 -1,1% GBP/USD 1,2823 -0,38% 1,2851 1,2880 -5,1% Bitcoin BTC/USD 7.311,49 +0,2% 7.274,42 7.288,01 -46,5%

Der US-Dollar legt auf breiter Front zu. Die US-Währung profitiere davon, dass andere Währungen unter der Angst vor den Folgen der US-Handelskonflikte litten, heißt es. Auf dem Pfund lastet zusätzlich ein unerwartet schwach ausgefallener Einkaufsmanagerindex für die britische Baubranche.

Der australische Dollar legte vorübergehend zu, nachdem die Reserve Bank of Australia (RBA) ihren Leitzins auf dem aktuellen Niveau bestätigt hatte. Die Notenbank sprach von leicht gestiegenen Löhnen. In den kommenden beiden Jahren dürfte die Inflation anziehen und die Arbeitslosigkeit zurückgehen. Das wurde zunächst als Hinweis auf kommende Zinserhöhungen interpretiert, allerdings erwarten Ökonomen, dass der Leitzins auch 2019 noch unverändert bleiben wird.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Nach den Verlusten zu Wochenbeginn haben sich die meisten Börsen in Ostasien am Dienstag etwas erholt. Da die US-Börsen am Montag wegen eines Feiertags geschlossen waren, fehlten die Impulse, wie Händler sagten. Auch sonst sei die Nachrichtenlage dünn gewesen. In China erholten sich einige Automobilwerte von ihren jüngsten Verlusten, die sie wegen rückläufiger Verkaufszahlen erlitten hatten. Geely stiegen in Hongkong um 2,3 Prozent auf 16,30 Hongkong-Dollar, nachdem Credit Suisse das Kursziel auf 29 Hongkong-Dollar erhöht hatte. Dongfeng verbuchten ein Plus von 0,1 Prozent. Ebenfalls in Hongkong rückten Tencent um 1,4 Prozent vor. Hilfreich war hier zum einen eine Kaufempfehlung von JP Morgan. Zum anderen hat die chinesische Regierung ihre Haltung zu Online-Spielen in einem Staatsmedium präzisiert: Die Zeitung People's Daily schrieb, die verzögerte Zulassung neuer Spiele diene vorrangig dazu, Spielsucht vor allem bei Minderjährigen zu verhindern. Es gehe nicht darum, die Spielebranche zu dämonisieren oder zu blockieren. Die Tencent-Aktie hatte in jüngster Zeit darunter gelitten, dass China ein Videospiel des Herstellers verboten hatte. Die Börse in Taipeh wurde von Largan angeführt. Der Kurs des Apple-Zulieferers stieg um 4,3 Prozent, getrieben von Spekulationen auf neue iPhone-Modelle.

CREDIT

Während es am Dienstag an den Aktienmärkten erneut nach unten geht, treten die Spreads auf der Stelle. Sollte sich die Risikowahrnehmung der Anleger verstärken, dürften die Risikoprämien am Kreditmarkt nach Einschätzung eines Marktteilnehmers in den kommenden Tagen steigen.

Die Nachfrageseite wird weiterhin durch die Käufe der Europäischen Zentralbank gestützt. Das über den Sommer schleppende Wachstum des CSPP-Portfolios setzte sich nach Aussage der Commerzbank letzte Woche mit einem Umfang von nur 472 Millionen Euro fort, wodurch der August mit insgesamt rund 1,5 Milliarden Euro ein Rekordtief markierte.

Munich Re übernimmt das Softwareunternehmen Relayr

Die Munich Re übernimmt das Softwareunternehmen Relayr. Wie der Konzern mitteilte, wird damit ein weiterer wichtiger Schritt unternommen, um neue Geschäftsmodelle im Bereich des industriellen Internet der Dinge (IoT) zu entwickeln.

Bundeskartellamt belegt Dumont wegen Gebietsabsprachen mit Geldbuße

Das Bundeskartellamt hat den Zeitungsverlag Dumont wegen Gebietsabsprachen mit dem Bonner General-Anzeiger mit einer Strafe belegt - insgesamt 16 Millionen Euro gegen die Dumont Mediengruppe GmbH & Co. KG sowie eine verantwortliche Person und einen Rechtsanwalt.

Gegen Dominanz von Internetriesen empfehlen Gutachter Übernahmesperre

Um die Marktmacht von Internetkonzernen nicht noch größer werden zu lassen, empfehlen Gutachter im Auftrag des Bundeswirtschaftsministeriums die Einführung einer Übernahmesperre für Startups. So soll künftig das Bundeskartellamt prüfen dürfen, wenn Digitalriesen wie Amazon, Facebook oder Google innovative Konkurrenten aufkaufen und damit den Wettbewerb ausschalten, wie aus der Studie hervorgeht.

Nachrichtenagenturen: Google und Facebook müssen für Inhalte zahlen

Kurz vor einer Abstimmung im Europaparlament haben die großen europäischen Nachrichtenagenturen eine Reform des Urheberrechts verlangt, um Internetkonzerne wie Google und Facebook an den Kosten der von ihnen verbreiteten Inhalte zu beteiligen.

Umstrittener US-Footballstar Kaepernick macht Werbung für Nike

Der US-Footballstar und NFL-Rebell Colin Kaepernick ist ein Gesicht einer neuen Werbekampagne des Sportartikelherstellers Nike. "Glaub an etwas. Selbst wenn es bedeutet, alles zu opfern", ist auf den Fotos des früheren Quarterbacks der San Francisco 49ers in der US-Profiliga NFL zu lesen. Kaepernick hatte in der Spielzeit 2016/17 er mit einer provozierenden Geste für Aufsehen gesorgt. Vor NFL-Spielen ging er beim Abspielen der Nationalhymne aus Protest gegen Polizeigewalt und Rassismus in den USA auf die Knie.

Telefonica hält ersten Investorentag seit 7 Jahren ab - Zeitung

Der spanische Telekomkonzern Telefonica will einem Zeitungsbericht zufolge seinen ersten Investorentag seit sieben Jahren abhalten. Grund seien die Bedenken über die Entwicklung des Aktienkurses, der zuletzt auf den niedrigsten Stand seit 2002 gefallen war, so die Zeitung El Confidencial. Das Unternehmen habe noch keinen Termin für den Investorentag festgelegt.

Rückversicherer Scor lehnt Übernahmeofferte ab - Aktie steigt

Der Rückversicherer Scor will sich von seinem größten Anteilseigner nicht übernehmen lassen. Der französische Konzern hat eine Offerte, die die Scor SE mit 8,25 Milliarden Euro bewertet, ausgeschlagen.

Steinhoff verkauft Möbelkette Poco zu 50 Prozent an Seifert

Das kriselnde südafrikanische Handelsunternehmen Steinhoff International Holdings NV hat sich mit dem österreichischen Unternehmer Andreas Seifert abschließend auf den Verkauf der 50-prozentigen Beteiligung am Möbeldiscounter Poco geeinigt. Seifert, dem die Möbelkette XXXLutz gehört, wird Steinhoff 270,7 Millionen Euro für die Anteile zahlen.

Zumtobel schreibt wieder schwarze Zahlen und setzt sich Margenziel

Zumtobel ist es mit einer deutlichen Senkung der Kosten in Vertrieb und Verwaltung zum Auftakt des Geschäftsjahres 2018/19 gelungen, erstmals nach drei Quartalen wieder schwarze Zahlen zu schreiben. Der Lichtkonzern verbuchte im Zeitraum von Mai bis Juli unter dem Strich einen Überschuss, der mit 2,8 Millionen Euro allerdings um mehr als zwei Drittel unter dem des Vorjahres blieb. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern ging von 18,2 auf 10 Millionen Euro zurück.

Werbeholding WPP schafft noch keine Trendwende in Nordamerika

Die weltgrößte Werbeholding WPP hat zwar im zweiten Quartal 2018 seit längerem wieder ein Wachstum beim bereinigten Nettoumsatz verbucht und wird für das Gesamtjahr hier ein wenig optimistischer. Allerdings laufen die Geschäfte auf dem wichtigen Nordamerikamarkt weiterhin schlecht. Zudem belasten die Währungsschwankungen den britischen Konzern erheblich und für 2018 rechnet WPP mit einem Druck auf die Marge.

