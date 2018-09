Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für CRH von 35 auf 37 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst John Fraser-Andrews stockte seine operativen Gewinnschätzungen für den Baustoffkonzern für 2020 in einer am Dienstag vorliegenden Studie auf. Er begründet dies mit dem Potenzial aus starkem Wachstum in Nordamerika und einer Erholung in Europa./ag/zb Datum der Analyse: 04.09.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

