Samstag, 8. September 2018, 20.15 Uhr Erstausstrahlung



3sat sendet Wolfgang Amadeus Mozarts Singspiel "Die Entführung aus dem Serail" am Samstag, 8. September 2018, um 20.15 Uhr als Erstausstrahlung aus der Opéra de Lyon, dem Opernhaus des Jahres 2017. Inszeniert hat das Stück der kanadische Regisseur Wajdi Mouawad. Die musikalische Leitung hat Stefano Montanari, es spielt und singt das Orchester und der Chor der Opéra de Lyon.



Die unterschiedliche Wahrnehmung von Frauen und Männern ist für Wajdi Mouawad Ausgangspunkt einer aktuellen Deutung von Mozarts Singspiel, in der Mouawad die "Entführung" als Geschlechterkampf auffasst. Die Botschaft ist klar: Die Probleme sind immer noch die gleichen - für die Frauen. Mouawad hat für seine Inszenierung einen Prolog verfasst und neue Dialoge geschrieben. Wie die Arien sind auch Prolog und Dialoge in deutscher Sprache.



Bei der großen Feier anlässlich der glücklichen Heimkehr aus dem Morgenland gibt es Streit. Sind die Türken wirklich so frauenverachtende Menschen, wie Belmonte behauptet? Hat er Konstanze wirklich so heldenhaft der Herrschaft des Bassa entrissen? Konstanze widerspricht aufs Entschiedenste. Sie hat das Geschehen im Serail ganz anders wahrgenommen als ihr Geliebter. Um den Streit beizulegen, schlägt sie vor, dass sich beide noch einmal gegenseitig ihre Geschichte der "Entführung aus dem Serail" erzählen. Mehr und mehr zeigt sich dabei, dass die "aufgeklärten" europäischen Männer sich in ihrer Einstellung und ihrem Verhalten Frauen gegenüber nur sehr wenig von den angeblich so rückständigen Türken unterscheiden.



