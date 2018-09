Hier geht's zum Video

Trump gießt weiter Öl ins Feuer des Handelskrieges, Theresa May scheint noch immer an die weiche Variante des Brexits zu glauben, Italien erstickt in Schulden und der Währungsverfall in den Schwellenländern geht weiter... ...Vier Gründe die EU in heilloses Chaos zu stürzen. Ob es einen Ritter in silberner Rüstung gibt und weshalb Investitionen in Aktien gerade jetzt in Krisenzeiten spannend sind, darüber spricht Moderatorin Johanna Claar mit Marktexperten Robert Halver von der Baader Bank.