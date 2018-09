Medigene musste am Montag einen Abschlag in Höhe von mehr als 2,5 % hinnehmen. Damit hat sich die Aktie einen kleinen Rücksetzer erlaubt, der das Rätselraten um die künftige Entwicklung nicht verringert, wahrscheinlich sogar vergrößert Charttechniker meinen immer noch, die Aktie habe gute Chancen, nach oben auszubrechen. Die Aussichten haben sich allerdings am Montag damit etwas eingetrübt. Konkret: Übergeordnet befindet sich der Titel noch im Seitwärtstrend, jedenfalls aus charttechnischer Perspektive. ... (Frank Holbaum)

