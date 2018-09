Die Deutsche Bank hat in den vergangenen Wochen einen bemerkenswerten Auf- und Abwärtsmarsch hinter sich gebracht. Die Aktie konnte zuletzt die Marke von 10 Euro nicht mehr ganz halten, ist aber am Montag durch einen kleinen Gewinn der Obergrenze im charttechnischen Bild wieder näher gekommen. Dabei sind die Kurse nach unten nun deutlich besser abgesichert als noch vor acht Wochen. Damals sah es so aus, als seien die bisherigen Allzeittiefs bei 9,10 Euro direkt greifbar. Damit wäre die Aktie ... (Frank Holbaum)

Den vollständigen Artikel lesen ...