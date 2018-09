Wirecard ist aus Sicht von Chartanalysten jetzt unbedingt ein Kauf. Der Wert hat allein am Montag einen Aufschlag von fast 2 % geschafft. Damit ist die Aktie auf dem Weg zu 200 Euro und dürfte aus Sicht von Chartanalysten schnell weiteres Potenzial für den Anstieg bis auf 250 Euro haben. Die Aktie wird in den kommenden Wochen ohnehin wahrscheinlich im Dax aufgenommen. Das hat Folgen: Jeder ETF-Betreiber, der den Dax in einem ETF abbildet, muss die Aktie kaufen. Damit steigt die Nachfrage, was ... (Frank Holbaum)

