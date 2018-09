Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für British American Tobacco von 5350 auf 5250 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. In Reaktion auf die jüngsten Währungsturbulenzen habe er seine Gewinnprognosen für den britischen Tabakkonzern der Jahre 2018 und 2019 leicht reduziert, schrieb Analyst Fulvio Cazzol in einer am Dienstag vorliegenden Studie./edh/mis Datum der Analyse: 04.09.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0037 2018-09-04/13:56

ISIN: GB0002875804