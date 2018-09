Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat die Einstufung für KWS Saat auf "Hold" mit einem Kursziel von 315 Euro belassen. Die geplante Umwandlung des Saatgutherstellers in eine KGaA würde für kleinere Anteilseigener ebenso eine eher geringere Mitsprache bedeuten wie für die Arbeitnehmer, schrieb Analyst Christian Faitz in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Angesichts der Aufstellung sei der Wettbewerber Vilmorin weiterhin der interessantere Wert./mf/mis Datum der Analyse: 04.09.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0044 2018-09-04/14:02

ISIN: DE0007074007