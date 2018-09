Genf (ots) -



- Hinweis: Bildmaterial steht zum kostenlosen Download bereit

unter: http://www.presseportal.ch/de/nr/100057093 -



- Der führende Webhosting-Provider unterstreicht damit seine

Ambitionen auf dem europäischen Clouddienste-Markt



Infomaniak sichert sich zusätzliche Anteile am europäischen

Cloudmarkt durch Jelastic Cloud: Eine schweizerische Platform as a

Service (PaaS) für Entwickler, KMU und andere Unternehmen. Der

Komplettdienst bietet sofortigen Zugriff auf bestbewährte

Technologien zum Entwickeln, Testen und Bereitstellen von Web-Apps in

der Cloud.



Infomaniaks Hochleistungs-PaaS zeichnet sich durch anpassbare

Tarife und vollständig erweiterbare Hardwareressourcen aus und ist

vollkommen flexibel, damit Unternehmen ihre Tätigkeiten schneller und

günstiger weiterentwickeln können. Jelastic Cloud gewährleistet dank

der dynamischen und transparenten Ressourcenskalierung auch bei

schnellen Lastanstiegen die ständige Verfügbarkeit von

Onlineangeboten. Durch die Verknüpfung einer Spitzeninfrastruktur mit

innovativer Technologie hat der führende Schweizer

Webhosting-Provider mit Jelastic Cloud eine der leistungsstärksten

und umfassendsten PaaS-Lösungen auf dem Markt im Angebot.



Technische Beschränkungen hinter sich lassen und so die

Produktivität steigern



Codieren, bereitstellen, nutzen. Jelastic Cloud ermöglicht es,

sich auf die Generierung von Mehrwert statt auf die System- und

Ressourcenverwaltung zu konzentrieren. Dank einer erweiterbaren,

vollständig virtualisierten Hardware- und Softwareumgebung macht

Jelastic Cloud alle Architekturen möglich und gestattet es, innerhalb

weniger Sekunden jede beliebige Anwendung zu klonen und

bereitzustellen. Über eine intuitive grafische Schnittstelle

ermöglicht die Cloud-Plattform die kontinuierliche Bereitstellung in

einem Cluster und die umgehende Skalierung von über 60 verbreiteten

Anwendungen wie z.B. WordPress, Joomla, Drupal, Magento, PrestaShop,

OwnCloud usw.



Direktzugriff auf die besten Technologien: Java, Node.js, Ruby,

PHP...



Ausserdem ermöglicht die Plattform die bequeme Erstellung,

Bearbeitung und Replikation von Entwicklungs- (IDE) und

Produktionsumgebungen, ohne dass es zu Unterbrechungen kommt.

Sämtliche gewünschten Technologien (Docker, GIT, SVN usw.),

Datenbanken (SQL, NoSQL) oder Sprachen (PHP, Java, Node.js, Ruby, Go,

Python usw.) sind mit ein paar Klicks verfügbar. Jelastic Cloud

unterstützt ausserdem Load-Balancer wie z.B. NGINX, Varnish, Apache

Balancer usw. und gestattet alle möglichen Konfigurationen

(Redundanz, dedizierte IP-Adressen, SSL, Lastverteilung usw.).



Hohe Verfügbarkeit dank Spitzeninfrastruktur



Was die Leistungen anbelangt, greift Jelastic Cloud direkt auf das

Know-how zurück, dem Infomaniak seinen guten Ruf verdankt.

Spitzeninfrastruktur und hochwertige Hardwarearchitektur: Infomaniaks

Public Cloud wird ausschliesslich in den umweltfreundlichen

Rechenzentren der Kategorie Tier 3+ des umweltfreundlichen

Unternehmens mit Standort in der Schweiz gehostet. Diese Anlagen

gewährleisten unter allen Umständen die Verfügbarkeit und den

Datenfluss der Anwendungen, egal wie hoch die Auslastung oder die

verlangte Leistung ist. Jelastic Cloud bewältigt somit

Besucherspitzen sofort und senkt den Ressourcenverbrauch automatisch,

wenn die Auslastung geringer ist. Diese Flexibilität ermöglicht ein

optimales Preis-Leistungs-Verhältnis, denn es werden nur die

tatsächlich genutzten Ressourcen berechnet. Mit diesem neuen

Cloud-Dienst können Sie die genutzten IT-Ressourcen an die Höhe und

die Schwankungen des Bedarfs anpassen und haben gleichzeitig die

Kosten stets unter Kontrolle.



Reaktion auf die hohe Nachfrage nach einer unabhängigen

Cloud-Plattform



Jelastic Cloud ergänzt den Ausbau des Cloud-Angebots von

Infomaniak auf dem schweizerischen und europäischen Markt. Das neue

Angebot kommt der hohen Nachfrage von Unternehmen und Entwicklern in

aller Welt nach einer professionellen, gesicherten und

ausschliesslich in der Schweiz gehosteten Cloud nach.



"Mit der Lancierung eines neuen PaaS-Servertyps unterstreicht

Infomaniak die Stärke seiner Public Cloud und positioniert sich als

vollständige Premium-Alternative zu den Riesen der Onlinebranche".

Marc Oehler, COO von Infomaniak.



Die Ausweitung der Cloud-Dienste von Infomaniak geht mit dem

Wiedererwachen des digitalen Sektors in Europa einschliesslich der

Schweiz einher. In vollem Bewusstsein dessen, was auf dem Spiel

steht, verlangt dieser Aufschwung von den europäischen Unternehmen,

dass sie Mehrwert in der digitalen Wirtschaft generieren. Darüber

hinaus zeigt er, wie wichtig die Nutzung unabhängiger Lösungen im

Hinblick auf die digitale Souveränität ist.



Jelastic Cloud ist Teil dieser Dynamik. Diese Plattform entspricht

unmittelbar den Bedürfnissen der Unternehmen und Organisationen,

deren Verbrauch an Hardware- und Softwareressourcen im Jahresverlauf

deutlich schwankt. Dies gilt insbesondere für Startups aus dem

digitalen Sektor, E-Commerce-Websites und -Apps und grosse

Organisationen, die ihren digitalen Wandel vollziehen. Dank der

besseren Reaktivität verringern Unternehmen die Markteinführungszeit

(time to market) und können so rasch auf die Bedürfnisse oder

Veränderungen der Nachfrage des Marktes eingehen. Diese Fähigkeit

verschafft einen nicht zu vernachlässigenden Vorteil im weltweiten

Wettbewerb um die Entwicklung der Zukunftstechnologien.



Angebot und Preise



Weitere Informationen über den Jelastic-Cloud-Dienst und die

Tarife sind unter dieser Adresse abrufbar:

https://www.infomaniak.com/de/jelastic?utm_source=presse.



Mehr Bilder zum Download:



https://voxia.ch/wp-content/uploads/2018/09/Jelastic.zip. Alle

Bilder können von der Presse in allen Medien frei genutzt werden.



Jelastic Cloud kann 14 Tage lang kostenlos und unverbindlich

getestet werden.



Uber Infomaniak



Infomaniak Network SA ist der führende Hosting-Provider der

Schweiz und Pionier des umweltfreundlichen Webhostings. Das

Unternehmen ist dank seiner Spitzenposition und seines Standorts im

Herzen Europas der traditionelle Partner grosser Medienanstalten und

wichtiger Marken, internationaler Institutionen und weltbekannter

Industrieunternehmen. Es beschäftigt zurzeit 110 Mitarbeiter an

seinen beiden Schweizer Standorten in Genf und Winterthur. Infomaniak

ist für sein optimales Management der IT-Sicherheit nach ISO 27001

zertifiziert.



Das Unternehmen zeichnet sich durch sein ehrgeiziges Engagement

für den Umweltschutz aus. Infomaniak nutzt ausschliesslich Strom aus

erneuerbaren Quellen und kompensiert seine CO2-Emissionen zu 200%. 1%

des durch sein Wachstum generierten Gewinns wird an Umweltverbände

gespendet. Den Mitarbeitern des Hosting-Providers werden aus Gründen

der Förderung des Langsamverkehrs keine Parkplätze zur Verfügung

gestellt, sondern sie erhalten systematisch Prämien, wenn sie den

Arbeitsweg zu Fuss oder mit dem Velo erledigen. Infomaniak wurde für

sein neues Rechenzentrum, das effizienteste der Schweiz, mit

zahlreichen Preisen ausgezeichnet. www.infomaniak.com



Originaltext: Infomaniak

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100057093

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100057093.rss2



Kontakt:

Voxia Communication, Michel Donath, Pressereferent

Telefon: +41 76 580 88 99, E-Mail: michel.donath@voxia.ch



Infomaniak Network SA, Thomas Jacobsen, Communication & Marketing

Manager

Telefon: +41 22.593 50 53, E-Mail: communication@infomaniak.com