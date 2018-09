Der Dow Jones Industrial wird am Dienstag, nach dem US-Feiertag "Labor Day", leicht fester erwarten. Gleichwohl bewegt sich der Index in einem kurzfristigen Abwärtstrend. Die Hoffnung der Anleger ruht erneut in der Unterstützung entlang der 25.889er-Linie. Langfristig bleibt der Aufwärtstrend aber ungebrochen. Was jetzt fehlt, sind neue Impulse.

