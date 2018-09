Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für ING nach einem beigelegten Verfahren wegen Verdachts der Geldwäsche auf "Underperform" mit einem Kursziel von 12,80 Euro belassen. Die Strafzahlung von insgesamt 775 Millionen Euro werde sich in den Zahlen zum dritten Quartal niederschlagen, schrieben die Experten in einer am Dienstag vorliegenden Studie des Instituts. Daraus ergebe sich ein Rückgang der Kernkapitalquote um 0,25 Prozentpunkte, der noch nicht in den Credit-Suisse-Prognosen für die niederländische Großbank berücksichtigt sei./edh/tav Datum der Analyse: 04.09.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0046 2018-09-04/14:04

ISIN: NL0011821202