Zürich - Im ausserbörslichen Handel der Zürcher Kantonalbank (ZKB) hat sich das Volumen fast halbiert und auch die Anzahl der Abschlüsse ist deutlich zurückgegangen. Trotz einiger publizierter Halbjahreszahlen seien Impulse weitgehend ausgeblieben, so die ZKB.

Das Gesamtvolumen reduzierte sich um 49,7 Prozent auf 1,7 Millionen Franken. Die Anzahl der Transaktionen sank auf 69 von 108. Der ZKB KMU-Index stieg dagegen um 0,3 Prozent auf 1'404,07 Punkte.

Im Monatsrückblick wurden im August 7,2 Millionen nach 8,6 Millionen Franken umgesetzt, erzielt in insgesamt 326 Abschlüssen nach 399 im Juli. Am aktivsten wurden die Reishauer Inhaberaktien gesucht, gefolgt von den WWZ- und Repower-Valoren.

In der vergangenen, berichtsrelevanten Handelswoche generierten ohne Neuigkeiten die sitEXProperties-Aktien mit 0,3 Millionen Franken in vier Abschlüssen den höchsten Umsatz. Reishauer erzielten in einem Trade knapp 235'000 Franken. Unter Abgabedruck litten unter Ausbleiben erkennbarer Vorkommnisse die Valoren von Schweizer Zucker. In zwei Abschlüssen erreichten sie zwar mit fast 215'000 Franken den dritthöchsten Umsatz der vergangenen Handelswoche. Mit einem Minus von 4,4 Prozent standen sie aber zuoberst auf der Verliererliste.

Weitere Verlierer waren die Titel der Zürichsee Fähre Horgen-Meilen und die WWZ-Aktien mit einem Minus von 1,7 respektive 1,3 Prozent. Gewinner waren die Valoren der Arosa Bergbahnen (+4,4%), der acrevis Bank (+4,0%) sowie des Stadtcasinos Baden (+1,8%).

Keine Reaktion in den Aktien des Flughafens Bern, die Titel blieben ungehandelt, löste die Nachricht von SkyWork und deren Betriebseinstellung aus. Die Existenz des Flughafens sei durch das Aus des Hauptkunden nicht unmittelbar gefährdet, wie es hiess. Es führe aber kurzfristig zu einem Wegfall der Linienflüge und verursache einen erheblichen Umsatzrückgang.

Auf der Nachrichtenseite legte die Biella Gruppe ihre Halbjahreszahlen 2018 vor. Demnach erzielte sie einen um 1 Prozent höheren Umsatz von 59,8 Millionen Franken. Unter dem Strich resultierte unter Ausklammerung einmaliger Aufwendungen ein Verlust von 1,7 Millionen nach 1,9 Millionen Franken im Vorjahr.

Das Bauunternehmen Weiss+Appetito steigerte im ersten Semester den Umsatz um 3,5 Prozent auf 56,8 Millionen Franken. Konkrete Gewinnangaben gab es derweil nur zum operativen Gewinn auf Stufe EBITDA. Dieser ging um rund 45 Prozent auf 1,9 Millionen Franken zurück.

Die NZZ-Mediengruppe muss einen neuen Verlagschef suchen. Steven Neubauer verlässt das Unternehmen. Der Geschäftsbereich NZZ Medien wird interimistisch von Konzernchef Felix Graf geführt.

Neuigkeiten gab es auch aus dem Energie-Sektor. Der Stromkonzern Repower teilte jüngst mit, dass er vor Bundesgericht gehe. Damit zieht er das kürzlich erfolgte Urteil des Bundesverwaltungsgerichts zu den Energietarifen 2009 und 2010 an die nächste Instanz weiter. Im Streit geht es um die Berechnungsmethode für die Tarife. Die ElCom, die Regulationsbehörde der Strombranche, hatte 2015 in einer Verfügung zwar nicht die Stromtarife von Repower kritisiert, aber deren Berechnungsmethode für die Grundversorgung.

Die Umweltverbände und das Elektrizitätswerk Altdorf einigten sich in den Verhandlungen um den Bau zweier Kraftwerke im Kanton Uri. Die Planer können bei der Menge der Wassernutzung ans gesetzliche Limit gehen, müssen dafür aber ökologische Ersatzmassnahmen finanzieren. Die Betreiber der geplanten Kraftwerke verpflichteten sich im Gegenzug dazu, die Kosten für einen Teil der Ausdohlungen und Renaturierungen des Baches Giessen in Attinghausen zu tragen. (Quelle: awp)

Unternehmensnachrichten

Die Berner Bauunternehmergruppe Weiss+Appetito hat im ersten Halbjahr 2018 den Umsatz gesteigert und dabei die eigenen Erwartungen übertroffen. Der Gewinn ging dagegen entsprechend den Prognosen etwas zurück, belastet von schwierigen Wetterbedingungen im ersten Quartal und Investitionen.

Der Umsatz legte gegenüber dem Vorjahr um 3,5 Prozent auf 56,8 Millionen Franken zu, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Der Wert liege damit deutlich über dem Budget.

Der Gewinn sei gegenüber dem sehr guten Vorjahr dagegen zurückgegangen, erreiche aber noch das Niveau von 2016 und entspreche dem Budget. Das Unternehmen führt hier zur Begründung Investitionen in neue Märkte und Produkte an, aber auch ein "witterungsbedingt schwieriges erstes Quartal".

Konkrete Angaben macht Weiss+Appetito dabei nur zum operativen Gewinn vor Abschreibungen und Amortisationen (EBITDA). Dieser ging um rund 45 Prozent auf 1,9 Millionen Franken zurück. Die Cash-Situation ist den Angaben zu Folge aber "analog zu 2017 stabil" und die Fremdfinanzierung im angestrebten tiefen Bereich.

Die Margen in den Projekten seien indes weiter unter ...

Den vollständigen Artikel lesen ...