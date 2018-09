London (www.anleihencheck.de) - Türkei, Russland, Argentinien - die Schlagzeilen der letzten Zeit haben viele Anleger aus den Schwellenmärkten vertrieben, so die Experten von M&G Investments.Auch das Hochzinssegment sei wieder billiger geworden, vor allem im direkten Vergleich mit US-Anleihen. "Für ein Engagement in Hochzinsanleihen aus den Schwellenländern erhalten Anleger derzeit 525 Basispunkte mehr als bei US-Staatsanleihen und 160 Basispunkte mehr als bei High-Yield-Bonds aus den USA. Das ist deutlich mehr als während der letzten drei Jahre", sage Charles de Quinsonas, Fondsmanager im Anleiheteam bei M&G Investments. Aber sei dieser Renditeaufschlag schon attraktiv genug, um wieder in die Anlageklasse einzusteigen? ...

Den vollständigen Artikel lesen ...