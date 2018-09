Noch in der letzten Woche sprach so mancher Analyst von eine möglichen Erholung beim Silberpreis. Anscheinend muss es aber erst schlimmer werden, bevor es besser werden kann. Der Rohstoff startete äußerst schwach in die neue Woche und auch im morgendlichen Handel am Dienstag gibt es bisher keine Entwarnung.

Stattdessen stürzt der Silberpreis mit 1,06 Prozent sogar überraschend deutlich in die Tiefe. Mit einem Kurs von 14,35 USD befindet sich der Rohstoff mittlerweile mit auf dem tiefsten Stand ... (Robert Sasse)

Den vollständigen Artikel lesen ...