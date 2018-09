Die Hersteller von Consumer-Produkten wollen nicht nur auf der Produktebene, sondern auch durch eine funktional besonders vorteilhafte Verpackung Alleinstellungsmerkmale erzielen. So verlangt zum Beispiel der zunehmende Einzelversand von flüssigen Produkten im Versandhandel höhere Anforderungen an die Dichtheit (Auslaufsicherheit) der Verpackung als der klassische Großvertrieb auf Paletten. Daher hat der Verschlusshersteller Georg Menshen aus Finnentrop den auslaufsicheren Verschluss ‚one2serve' für viskose Flüssigkeiten entwickelt. Dieser Verschluss besteht aus einer Hartkomponente aus PP und einem schlitzartigen Dosierventil aus TPE von Kraiburg TPE aus Waldkraiburg. Dieses Ventil öffnet sich nur bei Druck auf die Flasche oder Tube und ermöglicht ein sehr präzises Dosieren des flüssigen Inhalts ohne Nachtropfen oder Ablagerungen am Austritt der Öffnung. Sobald der Druck auf die Flasche nachlässt, dichten die Öffnungsschlitze wieder ab. Auf diese Art ...

