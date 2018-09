BERLIN (Dow Jones)--Bundesinnenminister Horst Seehofer lehnt eine Beobachtung der AfD durch den Verfassungsschutz derzeit ab. Dafür müssten bestimmte Voraussetzungen erfüllt sein, sagte der CSU-Vorsitzende am Dienstag in Berlin. Beispielsweise müsse die betreffende Gruppierung die freiheitlich-demokratische Grundordnung bekämpfen. Nur die Sicherheitsbehörden könnten beurteilen, ob diese Voraussetzungen erfüllt seien. So lange das nicht der Fall sei, werde er eine Beobachtung "nicht politisch unterstützen". Wenn sich die Beurteilungslage ändere, "dann haben die jede politische Unterstützung von mir", sagte Seehofer.

Zu seiner politischen Agenda gehöre seit Jahrzehnten die Bekämpfung von radikalen Gruppierungen, sagte Seehofer. "Deshalb muss mich niemand davon überzeugen, dass man hier ausreichend Aktivitäten entwickelt als Innenminister." Es werde ständig darauf geschaut, "ob sich solche Parteien im Rahmen der grundgesetzlichen Ordnung bewegen".

Seehofer kritisierte, dass angesichts solch schlimmer Ereignisse wie in Chemnitz "immer viele, viele Vorschläge gemacht werden und im Lauf der Zeit versandet das immer wieder". Er sage Ja zur Bekämpfung von extremen Gruppierungen, aber "Nein zu reinem Aktionismus".

