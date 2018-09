Von Matthias Goldschmidt

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Ratingagentur Standard & Poor's (S&P) sieht die Preise im globalen Rückversicherungsmarkt trotz einer Atempause weiterhin unter Druck. Die Branche habe "eine kurze Verschnaufpause" bekommen, sagte S&P-Analyst Johannes Bender mit Blick auf das Katastrophenjahr 2017 bei einem Pressegespräch in Frankfurt. Den moderaten Preiserhöhungen, die 2018 zu erkennen waren, dürften im kommenden Jahr aber "die Puste ausgehen".

Die Branche hatte im vergangenen Jahr mit einem ungewöhnlich hohen Schadensaufkommen zu kämpfen. Drei Hurrikane in der Karibik sowie Erdbeben in Mexiko und Waldbrände in Kalifornien trugen dazu bei, dass 2017 eines der teuersten Katastrophenjahre für die Rückversicherer wurde.

In der Folge "haben wir durchaus Preiserhöhungen gesehen", sagte Bender. Gerade in den von den Schäden betroffenen Regionen. Für 2018 beziffert S&P die Preiserhöhungen auf 0 bis 5 Prozent über alle Geschäftsbereiche und Regionen hinweg. Für 2019 geht die Agentur aber davon aus, dass diese Preiserhöhungen wieder abgebaut werden. Eine konkrete Prognose traf S&P nicht.

Die Rückversicherer leiden seit Jahren unter einer sehr hohen Kapazität im Markt, die auch durch alternative Anbieter abgedeckt wird und auf den Margen der Etablierten lastet. Das Umfeld für die Rückversicherer bleibe schwierig, meint S&P.

Kapitalkosten werden nur mit Mühe verdient

Dass die Agentur ihren Ausblick in nächster Zeit auf negativ von stabil senkt, ist aber nicht zu erwarten, obwohl die Rückversicherer es in diesem und im nächsten Jahr nach Einschätzung von S&P nur mit Mühe schaffen werden, ihre Kapitalkosten zu verdienen. Ein negativer Ausblick droht erst dann, wenn die Branche ihre Kapitalkosten "nachhaltig" nicht mehr erwirtschaften würde. Die Einschränkung "nachhaltig" gibt der Agentur einen gewissen Spielraum, der bei zwei bis drei Jahren liegen dürfte.

"Wir glauben, 2018 und 2019 wird man je nach Schadensverlauf die Kapitalkosten verdienen, aber nicht mehr mit diesen satten Margen, die es in der Vergangenheit gab" sagte Analyst Bender. Zwar hätten die Zinsen ihren Tiefpunkt gesehen, aber die Kapitalkosten auch. 2017 lag die Kapitalrendite wegen des hohen Schadensaufkommens insgesamt bei nur 1,2 Prozent und damit weit unterhalb der Kapitalkosten.

Aber selbst während der schadensarmen ersten Jahreshälfte lag die Rendite nur 1 Prozentpunkt oberhalb der Kosten. Für 2018 und 2019 rechnet S&P mit einer branchenweiten Gesamtkapitalrendite von 6 bis 8 Prozent bei Kapitalkosten von 7 bis 8 Prozent.

Bei allen Herausforderungen bescheinigt S&P den großen Rückversicherern weiterhin eine robuste Kapitalausstattung und eine starkes Risikomanagement. Die großen europäischen Rückversicherer um Branchenführer Munich Re - Swiss Re, Hannover Rück und Scor - bewertet S&P allesamt mit der starken Note AA-.

Um diese Themen wird es sich auch am Wochenende drehen, wenn die Branche ihr alljährliches Treffen in Monte Carlo abhält.

