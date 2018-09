Von Colin Kellaher

NEW YORK (Dow Jones)--Der US-Pharmakonzern Merck & Co kann für sein Krebsmedikament Keytruda auf eine schnelle Zulassung in einer neuen Indikation hoffen. Die US-Arzneimittelbehörde FDA hat Keytruda zur Behandlung einer seltenen Art von Hautkrebs eine bevorzugte Prüfung eingeräumt, wie Merck mitteilte. Eine Entscheidung soll bis zum 28. Dezember fallen.

Merck will das Medikament auch zur Behandlung von Kindern und Erwachsenen mit wiederkehrendem lokal fortgeschrittenem oder metastasierendem Merkelzellkarzinom vermarkten. In dieser Indikation hat Keytruda bereits den Status einer "Breakthrough-Therapie" erhalten.

Keytruda ist bereits zu Behandlung von unter anderem Lungen-, Haut-, Blasenkrebs zugelassen.

September 04, 2018

