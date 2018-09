Anleihefondsmanager Mike Hugman von Invesco Asset Management ist Experte für Lateinamerika. Im Gespräch verrät er, warum er nicht an eine schwere Schuldenkrise in Argentinien glaubt und was er stattdessen erwartet.

WirtschaftsWoche: Herr Hugman, der argentinische Peso ist auf ein historisches Tief zum Dollar gefallen. Die Schwellenländer scheinen von der Krise in der Türkei angesteckt. Was muss passieren, damit Investoren wieder Vertrauen in Argentinien bekommen? Mike Hugman: Argentinien sollte sich am Programm des Internationalen Währungsfonds (IWF) 2016 in Ägypten orientieren. Damals hatte der IWF ein Kreditpaket von zwölf Milliarden Dollar zugesagt unter der Auflage dringend notwendige Reformen fortzuführen. Vor der Kreditzusage hatte die ägyptische Regierung rigoros Subventionen abgebaut, etwa für Strom, Wasser und Benzin. Zudem hat sie Importe eingeschränkt und eine Mehrwertsteuer eingeführt. Eine ähnlich konsequente Liberalisierung sollte auch Argentinien helfen.

Mauricio Macri, Argentiniens Präsident, steht in der Kritik, weil er strategische Fehler ...

