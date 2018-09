NexPlayer hat einen hochmodernen Videoplayer für Smart TVs entwickelt und erfüllt damit den selbstgestellten Anspruch, eine qualitativ hochwertige Wiedergabe auf allen Geräten zu gewährleisten. Mit dem NexPlayer kann ein Player für alle Smart-TV-Geräte verwaltet werden, was zu erweiterten Funktionen führt und Medienunternehmen an jedem Ort das Leben erleichtert.

Die Erweiterung von OTT-Plattformen auf Smart TVs ist häufig ein schwieriger Prozess, der mit technischen Problemen verknüpft ist. Es sind immense Ressourcen erforderlich, um den eigenen Player der einzelnen Modelle einzubinden und diese veralteten Player haben nur eingeschränkte Fähigkeiten. Mit der Unterstützung von NexPlayer steht Unternehmen nun ein Player zur Verfügung, der auf allen Smart-TV-Geräten mit dem gleichen erweiterten Funktionsumfang funktioniert, über den Android und iOS verfügen.

Das NexPlayer SDK ist für jedes Android TV optimiert und bietet hardwaregestützte Wiedergabe und kontinuierliche Upgrades. Trotz ihres Alters sind ältere Geräte mit der neuesten Technologie kompatibel, sofern das NexPlayer SDK integriert ist. Die Zahl der Nutzer von Android TV hat sich im vergangenen Jahr verdoppelt und daher ist die Erschließung dieses Marktes wichtiger denn je.

NexPlayer HTML5 lässt sich leicht in jede unter Samsung Tizen oder LG WebOS laufende Smart TV App integrieren und optimiert so den Markteinführungsprozess. Inhalte können mit DRM in Hollywood-Qualität geschützt und Lösungen von Drittanbietern leicht hinzugefügt werden. NexPlayer ist mit Modulen kompatibel, die Analysen, Werbeeinblendungen, erweiterte Audio- und Wasserzeichenfunktionen und andere einzigartige Dienste ermöglichen.

"Durch die Vereinheitlichung der OTT-Plattform unter einem Player ermöglicht NexPlayer Medienunternehmen die Weiterverwendung ihrer Android- und iOS-Streams für ihre Smart TV Video Apps. Diese Unternehmen sparen wertvolle Zeit und Ressourcen, die sonst für die Vorbereitung verschiedener Arbeitsabläufe aufgewendet würden", sagte Carlos Lucas, General Manager von NexPlayer. "Die Konfiguration einer Anwendung für den eigenen Player der einzelnen Smart-TV-Modelle ist jetzt problemlos möglich mit unserem Player, der universell einsetzbar ist."

NexPlayer stellt vom 14. bis 18.September auf der IBC 2018 in Amsterdam aus. Sie können NexPlayer in Halle 14 an Stand H15 besuchen. Um mehr zu erfahren oder eine Demoversion auszuprobieren, besuchen Sie nexplayersdk.com.

NexPlayer ist ein vollständig anpassbarer Videoplayer für Android, iOS, Smart TVs und Websites, die Anbieter von Premiumvideodiensten in ihren mobilen Apps verwenden. Zu den vom NexPlayer SDK unterstützten Funktionen zählen äußerst niedrige Latenzzeiten, anpassbares ABR, CMAF sowie Offline-Wiedergabe. NexPlayer hat den einzigen Widevine Player entwickelt, der auf allen Android- und iOS-Geräten funktioniert und gleichzeitig HLS- und DASH-Streaming unterstützt.

