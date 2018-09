I Squared Capital, eine führende globale Infrastruktur-Investmentgesellschaft, hat seinen ISQ Global Infrastructure Fund II an der gesetzlich vorgeschrieben Obergrenze von 7 Mrd. US-Dollar geschlossen und damit das ursprüngliche Ziel von 5 Mrd. US-Dollar übertroffen. Der Fonds erhielt Zusagen von über 100 institutionellen Investoren und war bei starker Nachfrage überzeichnet. Die Rate der erneuten Zeichnungen erreichte dabei über 80 Prozent des Vorläuferfonds.

"Die Mittel des Fonds sind bereits zu 24 Prozent in Portfolio-Unternehmen im US-amerikanischen Midstream-Sektor, den führenden Trailer- und Trailer-Dienstleistungs-Anbieter in Europa und Kanada, das zweitgrößte Telekommunikations-Glasfasernetz in Hongkong und fast 3.400 Megawatt Stromerzeugung in neun südamerikanischen Ländern investiert", so Sadek Wahba, Managing Partner bei I Squared Capital. "Wir sehen zurzeit weltweit Chancen mit attraktiven risikobereinigten Renditen in verschiedenen Sektoren, darunter Energieversorgung, Telekommunikation, Transportwesen und Versorgungsbetriebe in den USA und Europa sowie in den wachstumsstarken Volkswirtschaften, darunter Indien, China und Lateinamerika."

I Squared Capital verwaltet ein Vermögen von institutionelle Investoren in Höhe von über 13 Mrd. US-Dollar. Zu den Anlegern gehören Pensionsfonds, Versicherungsgesellschaften, Staatsfonds, Vermögensverwalter und Family Offices. Außerdem verwaltet es Fonds für die Overseas Private Investment Corporation (OPIC) der US-Regierungsbehörden. Das Unternehmen verfügt über ein vielfältiges Team von über 100 Spezialisten mit Präsenz in Hongkong, Houston, London, Miami, New Delhi, New York und Singapur.

Gibson, Dunn Crutcher LLP fungierte als Fonds-Berater und Evercore als Placement Agent.

Über I Squared Capital: I Squared Capital ist eine unabhängige globale Infrastruktur-Investmentgesellschaft mit Fokus auf den Bereichen Energieversorgung, Versorgungsbetriebe, Telekommunikation und Transportwesen in Amerika, Europa und Asien. Das Unternehmen unterhält Niederlassungen in Hongkong, Houston, London, Miami, New Delhi, New York und Singapur.

Contacts:

I Squared Capital

Andreas Moon, +1 212-339-5339

Managing Director und Head of Investor Relations

andreas.moon@isquaredcapital.com