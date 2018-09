Interessanterweise hat K+S Subsahara-Afrika für die eigene Strategie "Shaping 2030" im Visier. Um die entsprechende Planung kurz zu skizzieren: Gewissermaßen ein Vorreiter soll die Vorgehensweise in Uganda sein. Erst will K+S da in Dinge wie Düngermischanlagen oder auch "Anlagen zum Umschlag, Verarbeitung und Lagerung von Getreide" investieren (in dem Fall in der Nähe von Kampala/Hauptstadt von Uganda). Dann soll dort eine digitale Handelsplattform aufgebaut werden. Wohlgemerkt mit lokalen Partnern. ... (Peter Niedermeyer)

