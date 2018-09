Nasdaq-100 - Rücksetzer einplanen!

Bastian Galuschka,

Der Nasdaq-100 Index präsentierte sich auch in der Vorwoche äußerst stark. Bei knapp 7.700 Punkten bildete der Index einen neuen Rekordstand aus. Gut zu sehen ist aber auch, dass der Index nach dem Lauf der vergangenen zwei Wochen überhitzt ist und die Hochs kaum mehr halten konnte. Das könnte sich in dieser Woche rächen.

Die langen Schatten zur Oberseite bzw. Dochte in den Tageskerzen deuten im Index kurzfristig ein potenzielles Durchschnaufen an. Startet der Nasdaq-100 in eine Konsolidierung, könnte diese im Wochenverlauf zu einem Rücksetzer in die Unterstützungszone um 7.500 Punkte führen. Bei 7.511 Punkten liegt das alte Allzeithoch aus dem Monat Juli. Fällt der Index sogar unter 7.500 Punkte, würde das darauf hindeuten, dass ein größerer Umweg eingeplant werden sollte.

Neue Hochs würden zwar den Trend bestätigen, dabei trifft der Index bei 7.721 Punkten in Form eines Fibonacci-Widerstands aber bereits auf die nächste Hürde. Folglich ist das Chance-Risiko-Verhältnis auf der Long-Seite ohne eine vorgeschaltete Konsolidierung derzeit nicht mehr lukrativ.

Nasdaq-100 in Punkten im Tageschart: 1 Kerze = 1 Tag (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 14.05.2018 - 04.09.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants

Nasdaq-100 in Punkten im Monatschart: 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 01.08.2013 - 04.09.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants

