Berlin (ots/PRNewswire) - Appy Pie hat die erste Plattform für code-freie App Entwicklung, auf seinem App Baukasten mit maschinelles Lernen und eine Reihe robuster WYSIWYG-Tools eingeführt, die kleinen Unternehmen dabei helfen, das Potenzial der nächsten Generation zu nutzen. Mit diesen neuen Erweiterungen können kleine Unternehmen problemlos mobile Apps erstellen (https://de.appypie.com/) und sie in weniger als 10 Minuten in verschiedenen App Stores veröffentlichen, ohne eine einzige Codezeile schreiben zu müssen.



Apps mit unserm App Baukasten zu erstellen in wenigen Klicks, wo Sie lediglich den App Namen eingeben und entsprechende Kategorie für die App auswählen. Mithilfe der WYSIWYG Drag & Drop Tools können Benutzer weitere Funktionen hinzufügen und das Erscheinungsbild der App verbessern, bevor sie mit der Veröffentlichen des fertigen Produkts fortfahren.



Abhinav Girdhar, CEO und Gründer von Appy Pie sagte, "Künstliche Intelligenz ist die nächste Generation im automatisierten App Design und sind stolz darauf die erste DIY App Plattform zur Integration von KI und maschinellem Lernen sind". "Mit diesen fortschrittlichen Tools wollen wir die App Entwicklung für kleine Unternehmen vereinfachen, damit sie Geschäftsprozesse einfach automatisieren und vereinfachen und mehr von dem wertvollsten Produkt aller Zeiten gewinnen können", fügte er hinzu.



Das Unternehmen wurde 2013 mit dem Ziel ins Leben gerufen, die Entwicklung mobiler Apps für jedermann zu vereinfachen, unabhängig von ihrer technischen Expertise oder Programmierkenntnisse. Kürzlich hat der renommierte App Hersteller Gold Plan für iOS eingeführt, mit dem Kleinunternehmern erstaunliche Android und iOS Apps für nur 30 Euro pro Monat erstellen können.



Mit den Büros in London, New Delhi und Virginia, beschäftigt mehr als 200 Mitarbeiter. Um ihre Kunden mit den besten zu bedienen, funktioniert Appy Pie in einer Vielzahl von Sprachen einschließlich Französisch, Arabisch, Deutsch, Portugiesisch usw. und bietet 24 Stunden dedizierten Support in all diesen Sprachen.



Über Appy Pie Appy Pie (https://de.appypie.com/), eine Marke von Appy Pie LLC, ist ein unübertroffener Marktführer im mobilen App Bereich, der es jedem ermöglicht, seine Ideen ohne technische Kenntnisse in die Realität umzusetzen. Ziehen Sie einfach die Funktionen per Drag & Drop und erstellen Sie eine fortschrittliche Android oder iOS Anwendung für Handys und Smartphones, so einfach wie ein Kuchen. Sie können auch die Android und iOS App von Appy Pie installieren und sofort mit dem Erstellen Ihrer App beginnen. Sie können Ihre Website auch in eine App mit Appy Pie konvertieren.



